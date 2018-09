2 de octubre no se olvida

A 50 años de distancia, el recuerdo del movimiento estudiantil del 68 y su causa, nos aglutina a la izquierda mexicana. Debe ser hoy una referencia generacional para un País que buscaba entonces espacios de expresión y organización, frente a un gobierno con poder casi absoluto. Distante quizá para las actuales generaciones de universitarios, la matanza que hizo en la Plaza de las Tres Culturas el gobierno priísta contra un movimiento social, todavía no se olvida. En el imaginario colectivo, en ese concepto que evocamos cuando queremos invocar a lo que nos trasciende para conjugar el verbo en “nosotros”, el 2 de octubre de 1968 es no solo la expresión de la fuerza del Estado en contra de un movimiento estudiantil legítimo que buscaba la libertad de los presos políticos (presos de conciencia) y derogar el delito de disolución social, es decir, defendía el derecho legítimo a la organización y a la expresión libre de ideas.Habrá que entender el contexto que da origen al movimiento del 68, pues el gobierno priísta controlaba la totalidad del País y si bien es cierto que el crecimiento económico era inobjetable, -pues México era dueño de sus bancos, empresas y sectores estratégicos, y su economía era mayor que la de España o Corea del Sur-, no había posibilidad de disentir, ni de expresarse políticamente. Lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas cambió el país de muchas formas, sobre todo desenmascarando al “ogro filantrópico” y heredando el espíritu crítico a los estudiantes del futuro.Son magníficas las crónicas de Elena Poniatowska (La noche de Tlatelolco) y de Carlos Monsiváis (Días de guardar), así como la novela de Luis González de Alba (Los días y los años), y otras más del mosaico complejo y plural que fue aquel semestre mexicano donde los jóvenes del mundo entero salieron a las calles. El 2 de octubre fue el prolegómeno, el antecedente, que abrió la puerta a la reforma política del País. Aunque no se le quisiera reconocer, debió pasar el 2 de octubre en Tlatelolco para que en 1988 se diera la primera contienda electoral abierta y reñida contra el régimen priísta, y para que en el 2000 se diera la primera alternancia política del México moderno y que 50 años después, la izquierda (o lo que parece ser Morena) fuera gobierno electo democráticamente.¿Quién fue el culpable de la masacre de estudiantes? Los estudios históricos y las investigaciones, mostraron que el Estado Mayor Presidencial diseñó la operación para querer hacer parecer que los estudiantes disparaban al ejército. Estaba de por medio la realización de las Olimpiadas y por ello el gobierno mexicano quiso detener el movimiento estudiantil que explotaba generacionalmente también como en Praga y en París. El mundo así, ignoraba gracias al silencio cómplice de los medios de comunicación, la muerte de cientos de jóvenes universitarios. Las Olimpiadas de octubre de 1968 se realizaban exitosamente, pero la sociedad mexicana recordaba en silencio a Tlatelolco y no lo olvidó.La matanza, impune como sigue, dio eso sí, una condena moral a quienes desde la Presidencia de la República (Gustavo Díaz Ordaz) y la Secretaría de Gobernación (Luis Echeverría Álvarez) fueron los autores intelectuales del hecho. Muerto uno y protegido el segundo, solo le queda a la sociedad tener al 2 de octubre como referencia para evitar que el pudiera volver a suceder un hecho como este.Perder la vida por una causa es la mejor manera de ganarla. En nuestra tradición cristiana y en la de otras religiones, ofrendar la vida es el acto más grande y ejemplar que muestra el líder. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Es ese el mensaje que dejaron los jóvenes muertos en la Plaza de las Tres Culturas. Los dirigentes del movimiento estudiantil fueron la mejor expresión de la intelectualidad del país. Los profesores y estudiantes que siempre realizaron movilizaciones pacíficas y que intuían que otro modelo de sociedad nacía, hicieron de las movilizaciones pacíficas y silenciosas, su mejor arma.Vendrán nuevos movimientos estudiantiles. Habrá nuevos líderes y nuevas causas. La rebeldía la da siempre la inconformidad con el estatus, el vislumbrar que el mundo puede ser diferente. Esa es la característica del joven. Cuando se pierde la ilusión y el coraje, y afirmamos que “estamos a toda máquina”, las personas defendemos nuestros intereses, nos acomodamos al estatus y lo disfrutamos; nos hacemos cómplices, y es entonces cuando en realidad nos hacemos viejos y dejamos de ser jóvenes y olvidamos salir a las calles a marchar, como aquel 2 de octubre.

*Director de la Universidad Meridiano

