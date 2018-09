AMLO declara respecto al Banco de México

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una de tantas promesas hechas por AMLO ya como presidente electo, fue la de respetar la autonomía del Banco de México, lo que de momento dio tranquilidad a los mercados financieros y al empresariado en general.Sin embargo, han sido en los últimos días, contradictorias de lo anterior, sus últimas declaraciones al respecto, pues mencionó que, si hubiera problemas económicos, serían atribuibles al Banco de México, con lo que contradijo, cuando menos parcialmente, sus declaraciones iniciales.El Banco de México, conocido por sus siglas como B de M. según la enciclopedia Wikipedia, fue fundado por decreto como sociedad anónima en agosto de 1925 por Plutarco Elías Calles e inició operaciones el 1 de septiembre de ese mismo año. El primer gobernador del Consejo, fue Don Manuel Gómez Morín, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN), que por cierto ha sido el único partido que no ha cambiado su nombre desde su fundación.Su autonomía proviene de un decreto emitido en abril de 1994, autonomía que ha sido respetada hasta la fecha, cuando menos parcialmente, pues en las épocas de López Portillo y Luis Echeverría, que se distinguieron por las altas inflaciones del país, el B de M imprimió más billetes que los requeridos, para financiar los proyectos de dichos presidentes, lo que provocó la inflación aducida, pues aumentó el gasto público, que no fue compensado por el crecimiento del país en la misma medida, lo que a la larga produjo la inflación a la que hago referencia.Sin embargo, en términos generales ha sido respetada dicha autonomía. En un dicho que es del dominio público, AMLO declaró contradictoriamente respecto de la. autonomía mencionada, “Que, de haber desequilibrios económicos, sería culpa del Banco Central” o sea del Banco de México” y no del propio gobierno.En forma por demás velada, dijeron sus funcionarios por él designados, que habrá sangre nueva en el Banco, y que habría que cambiar la ley, para ampliar su mandato, más allá del que tiene actualmente, que es mantener una inflación baja y estable por lo que AMLO y su equipo pretenden incorporar entre otros objetivos del mismo, elevar el crecimiento del país y mantener bajas las tasas de interés.El Banco de México, dentro de las circunstancias internas y externas, ha cumplido cabalmente su cometido. Éstas Fueron las declaraciones muy prudentes, que hizo su actual Gobernador, Alejandro Díaz de León de manera indirecta, respecto de las declaraciones hechas por AMLO.El artículo 28 de la Constitución Mexicana, establece que “el estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, por lo que no es una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal”.En pocas palabras, el único elemento del que dispone, es la política monetaria y no el financiamiento del déficit del gobierno, lo que sería muy pernicioso, según afirma Manuel Suárez Mier.La administración de esta entidad, está encomendada a cinco miembros que conforman la junta de Gobierno y que, desde enero del presente año, funciona por el ya mencionado Gobernador y cuatro Sub Gobernadores.Según el mismo articulista, Robert Mundell, ganador del premio Nobel de Economía en 1969, demostró que la política monetaria, es más efectiva en el combate a la inflación, que estimular el crecimiento o el empleo, pues la inflación no es otra cosa que un impuesto oculto y muy pernicioso, que se ha visto influido , entre otras cosas, por el aumento en las tasas de interés que ha hecho la FED en los Estados Unidos y que aumentan de manera notable la carga de la deuda pública.Siendo esta, limitativa de la capacidad de gasto del propio gobierno, porque aumentan automáticamente el importe a pagar de los intereses de dicha deuda pública.Por lo tanto, de ser cierta la promesa del próximo gobierno, de mantener en equilibrio las finanzas públicas, serían limitados automáticamente por aspectos económicos los grandes planes que tiene el gobierno entrante.Esto puede significar el desencuentro tenido entre el presidente electo y el gobernador del Banco de México, que verá limitada su autonomía por la grave sangría de funcionarios que sufre el propio banco, con la reducción salarial propuesta por la salida, de gente muy calificada, por lo que su futuro no parece muy claro.La iniciativa presentada por el diputado del Partido del Trabajo Benjamín Robles, afín a Morena, que pretende reformar en el sentido expresado los objetivos del Banco de México, y que es probable que resulte aprobada, es por demás pernicioso, según Arturo Damm, no tanto por el fin que se busca, si no por el medio que se propone, que es aumentar el número de billetes en circulación, que al final de cuentas aumentaría la inflación.