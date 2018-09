‘Juramento hipocrítico’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El día de su graduación, la mayoría de los estudiantes de Medicina pronuncian alguna versión del antiguo juramento hipocrático, que es la promesa de actuar moralmente en su función como médicos. Siendo la naturaleza humana como es, algunos romperán su promesa. Sin embargo, seguimos esperando que aquellos que proveen atención médica se comporten con mayor ética que el ciudadano promedio.No obstante, tratándose de cómo abordan las figuras políticas la atención médica, hemos llegado a esperar lo contrario, al menos de un lado del pasillo. A menudo parece como si los políticos republicanos hubieran pronunciado en secreto el “juramento del hipócrita”, la promesa de engañar a los electores como mejor puedan, a fin de afirmar que apoyan las mismas protecciones para los enfermos que activamente están tratando de debilitar.Como ejemplo, pensemos en el caso de Josh Hawley, de Missouri, quien contiende al Senado contra Claire McCaskill.Hawley es uno de los veinte procuradores estatales que han presentado una demanda para tratar de revocar una disposición clave de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA): la disposición que protege a la gente con enfermedades preexistentes, al exigir que las compañías aseguradoras provean cobertura a todas las personas de la misma edad en la misma medida, sin importar su historial médico. Si se elimina esa disposición, millones de estadounidenses vulnerables se quedarán sin seguro médico.Sin embargo, la cuestión es la siguiente: proteger la cobertura a las enfermedades preexistentes es tremendamente popular e inspira el apoyo de la mayoría, incluso entre los republicanos. Por eso, McCaskill ha venido criticando a Hawley por su participación en esa demanda.Así que Hawley ha respondido con anuncios en los que afirma que también él quiere proteger a las personas con enfermedades preexistentes, como supuestamente lo demuestra su apoyo a un proyecto de ley que busca otorgar dicha protección.Hay que decirlo: es casi admirable el cinismo puro de la deshonestidad en este caso, ya que el proyecto de ley que ofrece es un fraude: está plagado de vacíos legales que permiten a las aseguradoras discriminar de tal forma que acabarían haciendo que la atención médica básica sea inasequible para aquellos que más la necesitan. Por ejemplo, aunque requeriría que también ofrezcan cobertura a, por ejemplo, los pacientes con cáncer, les permitiría vender pólizas que no cubren el tratamiento contra esa enfermedad, lo cual significaría que las pólizas que sí cubren ese tratamiento se volverían exorbitantemente caras.Así mismo, dejando de lado la fraudulencia de este proyecto de ley, aunque la regulación no fraudulenta de las aseguradoras es grave, no es suficiente por sí misma para brindar cobertura asequible a las enfermedades preexistentes. Si eso es todo lo que hace, quienes se aseguren estarán más enfermos que quienes no lo hagan, lo cual quiere decir que hay un grupo de alto riesgo, y eso se traduce en primas elevadas. Esa fue la experiencia de Nueva York: antes de la ACA, tenía una normatividad fuerte que aplicaba a las aseguradoras, pero las primas elevadas significaban que solo la gente con problemas de salud adquiría un seguro en el mercado individual (a diferencia de obtenerlo de sus empleadores), y esto a su vez hacía que las primas se elevaran.A fin de que la norma funcione, hay que respaldarla con incentivos para que la gente sana se asegure, incluyendo subsidios que ayuden a las familias de bajos ingresos a costearse un seguro. En otras palabras, si en realidad queremos que la atención médica básica esté disponible para las enfermedades preexistentes mientras seguimos dependiendo de aseguradoras privadas, necesitamos un sistema muy parecido a... Obamacare. De hecho, las primas de Nueva York disminuyeron a la mitad cuando la ACA entró en vigor.De ahí el “juramento hipocrítico”. Los republicanos odian la idea de garantizar que todos los estadounidenses reciban atención médica básica, y odian más los impuestos a los que más ganan, que ayudan a pagar los subsidios de Obamacare. Imagínense un universo político alterno en el que el Partido Republicano admite abiertamente sus verdaderos propósitos, justificándolos con base en la libertad económica, o algo así.Sin embargo, en este universo, los republicanos han decidido que deben ocultar sus intenciones de dejar sin atención médica a los que más la necesitan. Así que hacen lo que está haciendo Hawley: recurrir a una combinación de sabotaje y una pantalla de humo. Por un lado, están desmantelando desde los márgenes la Ley de Atención Médica Asequible con la esperanza de que se venga abajo. Por el otro, están fingiendo que quieren las mismas cosas —como cobertura garantizada para las enfermedades preexistentes— que están tratando de destruir.Por cierto, esta es la razón por la que muchos demócratas están hablando sobre Medicare para todos. Obamacare fue una reforma de seguro médico amigable con el mercado, diseñada en parte para ablandar a los conservadores; su respuesta fue la oposición para arrasar con todo, seguida de una serie de intentos para sacar provecho de la confusión pública sobre cómo funciona la Ley de Atención Médica Asequible y lo que se necesitaría para mantenerla. Así que hay algo que decir sobre un sistema más sencillo que sería más difícil de burlar en lo político.Hay que admitir que la estrategia cínica del Partido Republicano está funcionando hasta cierto punto. Es cierto, las encuestas demuestran que los demócratas tienen un amplio margen sobre los republicanos en cuanto a en qué partido confía más la gente en materia de atención médica. No obstante, esta brecha sin duda sería más grande si más electores se dieran cuenta de lo que el Partido Republicano en realidad está tratando de hacer.Así que dejemos una cosa clara: si usted o alguien que le importe padece una enfermedad preexistente, los republicanos están tratando de dejarlos sin seguro. Si dicen lo contrario, mienten.