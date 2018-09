Revolución opto-electrónica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como el nombre sugiere, la opto-electrónica es la disciplina científico-tecnológica que diseña, desarrolla y produce dispositivos que combinan luz y electricidad, o, electrones y fotones. Generalmente los electrones y los campos eléctricos y magnéticos por estos producidos, son usados para controlar el flujo de fotones.Los dispositivos opto-electrónicos son fundamentales para muchas industrias como la de comunicaciones y computación entre otras. Algunos de los primeros dispositivos opto-electrónicos fueron desarrollados para ser usados en láseres con objeto de producir pulsos de luz muy cortos e intensos. Las llamadas celdas electro-ópticas (celdas Kerr o Pockels) son un ejemplo. Estas celdas contienen un cristal o medio transparente colocado entre dos electrodos, cuando se crea un campo eléctrico entre estos electrodos la luz que pasa por la celda cambiará su estado de polarización. De este modo se puede construir un dispositivo que module (i.e. cambie) la intensidad de la luz que pasa por la celda. Esto es muy importante para transmitir información pues con los cambios en la intensidad de luz se puede codificar información.Aparte de las celdas electro-ópticas es posible utilizar celdas magneto-ópticas (celdas Faraday). En estas últimas el medio transparente de la celda (que puede ser un vidrio, un cristal o un líquido como el agua) está rodeado de un solenoide o alambre helicoidal (i.e. alambre enredado en forma de cilindro alrededor de la celda) tal que al pasar una corriente eléctrica genera en su interior un campo magnético. Este campo dentro de la celda puede cambiar el estado de polarización de la luz que pasa por el interior de misma y nuevamente de este modo se puede modular la luz. Aparte de los moduladores electro y magneto ópticos mencionados existen otros más como los moduladores mecánicos y los acusto-ópticos. Sin embargo una característica importante de todos los moduladores mencionados es el hecho de que resultan ser voluminosos. Lo ideal sería miniaturizar e introducir los moduladores electro-ópticos en chips o circuitos integrados semejantes a los utilizados en la industria electrónica. Esto ya se había intentado sin embargo los dispositivos obtenidos tenían altas pérdidas y los voltajes de operación de los moduladores eran altos y por tanto problemáticos.Esta situación acaba de cambiar pues investigadores de la City University de Hong Kong y de la Universidad de Harvard en Estados Unidos acaban de desarrollar un modulador basado en un chip de niobato de litio que es mucho más rápido y barato que cualquier tecnología actual, representa de hecho un salto revolucionario. Este modulador tiene poco más de un centímetro de longitud y su superficie es cien veces menor que las alternativas actuales. Resulta ideal para acoplarse a fibras ópticas. Tiene también una mayor capacidad de transmisión de datos y triplica el ancho de banda pasando de 35GHz a 100GHz. Todo esto con menor consumo de energía y despreciables pérdidas ópticas. Este dispositivo era el elemento esperado para mejorar las redes de comunicación así como la computación óptica.Un detalle importantísimo es que el voltaje de operación del modulador es el mismo que el de la circuitería electrónica (llamada: CMOS) utilizada, por tanto no se requieren amplificadores eléctricos adicionales para el modulador, con lo cual se simplifica el diseño eléctrico del dispositivo y se reduce el consumo de energía. La fabricación de este modulador opto-electrónico está basada en técnicas de nano fabricación. Mayor detalle puede consultarse en: C. Wang el al., “Integrated lithium niobate electro-optic modulators operating at CMOS-compatible voltajes”, Nature, 2018.