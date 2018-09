Carambola en la México-Tuxpan, en Tulancingo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sobre la, este sábado ocurrió una carambola de vehículos. El incidente sucedió en los semáforos ubicados frente a la tienda La Preferida, enEn el choque participaron un Chevrolet Chevy, una grúa y una camioneta Nissan con chasis que terminó volcada.Los varones identificados con las iniciales L. M. M., C. A. I. R. y C. A. I. C. conducían los vehículos. Sin embargo, hasta el momento no han determinado quién de ellos tuvo responsabilidad en el accidente o si fue compartida.Paramédicos de, municipio colindante con Tulancingo, atendieron la emergencia y dijeron que los ocupantes de los tres vehículos no sufrieron lesiones graves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.Al sitio llegaron policías municipales para apoyar a oficiales federales. Tras el retiro de los vehículos el flujo vehicular volvió a la normalidad.Sigue leyendo: