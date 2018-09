Video. Graduado de Derecho cumple sueño y se disfraza de Spiderman

Durante la ceremonia de entrega de documentos de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), un joven sorprendió a todos y se graduó con el traje de Spiderman.

Hiram Yahir Salas de 21 años, logró quedar en la memoria de todos sus compañeros cuando se acercó al presídium para recibir su constancia, pero disfrazado de uno de sus personajes de comics favoritos. El joven utilizó su toga para esconder su vestuario de "araña", ya que sabía que las autoridades universitarias le negarían la entrada al recinto.

El joven contó al El Diario que su sueño era poder graduarse usando la vestimenta del famoso comic, ya que considera que existen muchos estereotipos de los profesionistas y estudiantes de Derecho, y se tiene la idea de que son personas muy conservadoras.

“Ninguna de las autoridades me dijo algo, sólo me veían con cara de descontento, es más, no recuerdo si el rector me brindó algunas palabras, sólo se que le saqué una sonrisa”, dijo en la entrevista.