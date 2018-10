Un caso similar al de Miguel Calero

, hijo del veterano, temió por su vida hace unas semanas, cuando le fue detectado un coágulo en el hombro derecho.Actual jugador de las fuerzas básicas del, el mexicano narró que debió ser sometido a una operación para evitar complicaciones por la trombosis., después de esto haremos bicicleta y trote, pero sin nada de contacto”, comentó en entrevista con ESPN.Giménez, de 17 años, acepta queentre deportistas, pues le tocó vivir de cerca la muerte del colombiano, exportero del Pachuca y quien, luego de complicaciones por una trombosis en el brazo izquierdo.“(La detección del coágulo)en mi carrera, pero no bajaré los brazos. Quiero llegar a primera”, añadió Giménez en ESPN.Recordó que las indicaciones médicas son mantenersey su regreso a las canchas se daría hasta el próximo año.“Ahorita (los médicos) me dijeron que hiciera de lado la parte futbolística, que. Por momentos me desespero, pero sé que debo tener paciencia”, agregó.