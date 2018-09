Actriz de Esposas Desesperadas habla sobre su lucha contra el cáncer anal

La actriz Marcia Cross, famosa por su papel en Desperate Housewives y Melrose Place, habló de su lucha contra el cáncer anal.

Dijo que se siente agradecida por haber superado con éxito el tratamiento, pero algo triste por haber perdido su cabello.

“Cómo o por qué este simple acto de pronunciar las palabras cáncer y pérdida de cabello me dieron un impulso tan poderoso no lo sé, pero agradezco a Dios o quien sea que me haya motivado a exponerme a mí misma (...) En caso de que se lo estuvieran preguntando, tuve #cánceranal”.