Celia Lora impactó con unas fotografías en las que lució sus curvas en bikini.En las imágenes, publicadas este fin de semana, Lora posa con un pequeño bikini de estampado floral.Lo que más llamó la atención fue el aspecto de su pecho y aunque no tiene activados los comentarios en sus publicaciones, sí ha alcanzado miles de "me gusta".Celia Lora indicó que se encuentra en Tulum.Desde hace algunas semanas, la hija de Alex Lora forma parte de una plataforma de contenido para adultos que, ella misma aclaró, no se trata de pornografía.TODOS ESTÁN LEYENDO: