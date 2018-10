Viven una noche electrizante en el Perlaggio Music Festival

La segunda edición del Perlaggio Music Festival no sólo llenó de energía a sus asistentes en la Velaria de la Feria, sino que fue un homenaje a uno de sus fundadores.

se rindió tributo a Eduardo Lara, uno de los creadores del concepto del festival

Perlaggio arrancó a las 4 de la tarde de este sábado 29 de septiembre

Bana Noise, Anpher, Paris, Zimmer Man, Avalon Gomez y Marisol, calentaron el escenario; la tarde cayó cuando Fher de “Acapulco Shore”, mostró lo mejor de su trabajo, después de ser parte del reality de MTV.

Los primeros beats

Más tarde apareció la dupla de Tom & Collins, dos djs mexicanos que estrenaron la canción “Animal”,

Gracias a las facilidades otorgadas por el crew de Perlaggio

En backstage, las hermanas Le Twins calentaron motores, se pusieron audífonos, y causaron la emoción de sus fans,

El doubstep, house, trance, techno, pop y otros géneros musicales de la electrónica, fueron los sonidos por excelencia.

os bailarines y la danza aérea pintó el escenario para dar pie a otro poder femenino: Jessica Audiffred

Después llegaron los Kill The Clowns, quienes atemorizaron con sus máscaras y de paso, trolearon al público.

Excelente cierre

el estelar, directo desde Portugal: Diego Miranda, subió al escenario y desde ahí, las chicas le aplaudieron,

El músico se mantuvo inquieto, ondeó una bandera de México, se subió al pedestal, bajó a bailar y se mantuvo interactivo toda la noche.

Su energía fue tal, que Le Twins se contagió y subieron a bailar con él, los Clowns, que estaban a punto de irse, sacaron sus máscaras de las maletas y se reunieron al ritmo del electro.

Uno de los momentos memorables, fue cuando un dúo a guitarra y voz recordaron a Eduardo, por unos minutos se mostraron imágenes de diversas etapas de su vida.

