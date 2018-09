"Te amo ma, mucha gente puede decir lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz y jamás te voy a dejar sola al igual que tú”

El robo y la multa

La hija de Daniela Castro, Daniela Ordaz Castro, envió un mensaje de apoyo para su madre luego de que la actriz se viera envuelta en el escándalo por el robo en una tienda de Estados Unidos.Daniela fue detenida tras intentar salir de la tienda Saks OFF 5th, en el centro comercial RIM en San Antonio, Texas, con prendas ocultas dentro de su bolsa que al parecer no quería pagar. En la cuenta de Instagram de Chamonic se publicaron los mensajes que la joven le escribió a su mamá, pero con mensajes a otras personas.El monto del intento de robo fue de 750 dólares (13 mil pesos aproximadamente), y tuvo que pagar 800 dólares para ser liberada (casi 15 mil pesos).La actriz ha sido objeto de burlas y memes en las redes sociales, y no ha dejado de ser insultada, pues usuarios expresan que es increíble que una persona sin necesidad económica esté en el escándalo por robar.También hay quien se muestra molesto porque, ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos hacia los mexicanos, aseguran que lo que hizo la actriz 'no ayuda' a defender la imagen de los mexicanos.