Bill Cosby fue sentenciado el pasado miércoles a pasar de tres a diez años en prisión por agresión sexual. Si bien fueron decenas las mujeres que lo acusaron del mismo delito, fue una ex empleada de la Universidad Temple, quien lo llevó ante un tribunal., afirmó el juez Steve O’Neill al condenarlo.Inmediatamente después de la lectura de la pena, los abogados del cómico de 81 años solicitaron la libertad bajo fianza, mientras se lleva a cabo el proceso de apelación. Tras el rechazo de la solicitud por parte del magistrado, Cosby fue escoltado a la prisión SCI Phoenix en Pensilvania (Estados Unidos). Ya han pasado casi 48 horas desde su reclusión, y The New York Times ha dado a conocer algunos detalles de la vida que le espera allí.Esta cárcel de máxima seguridad se encuentra a 45 minutos de Filadelfia y fue inaugurada a mediados de este año, en reemplazo de la ya envejecida SCI Graterford. El establecimiento cuenta con 66 hectáreas de terreno y un perímetro de poco más de 2 kilómetros. La celda que ocupa Cosby es dey 3 metros de altura, y se encuentra localizada cerca de la enfermería. Normalmente, suelen ser compartidas por dos reos, pero por cuestiones de seguridad, el actor permanecerá en solo hasta nuevo aviso.“Estamos tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar del señor Cosby en nuestra institución”, asegura John Wetzel, secretario de correccionales de Pensilvania, en un comunicado rescatado por el diario estadounidense. “El objetivo a largo plazo es que sea colocado con el resto de la población general para recibir la programación requerida durante su encarcelamiento”, añade.Durante los primeros diez días de reclusión, el actor solo podrá recibir a sus abogados y en caso que lo pidiese, a consejeros religiosos. Una vez cumplido el plazo, el cómico tendrá permiso para realizartelefónicas y para recibir unade máximo cinco personas a la vez en los días programados para ello. Elfísico está permitido durante las visitas supervisadas, como en todas las penitenciarías del condado.Los horarios de las actividades internas pueden variar, pero si existen horas especificas para el conteo y para las comidas. En el primer caso, los presos son contados cuatro veces al día: a las 2 de la mañana, al mediodía a las 12:30, en la tarde a las 6:30 y una última vez antes de dormir a las 9:00. El desayuno, por su parte, se sirve a las siete de la mañana en punto, y es seguida por el almuerzo a las 11 y la cena a las 4:55.Para desayunar, los alimentos suelen ser siempre los mismos: fruta, cereales, leche, café y azúcar; aunque algunos sábados los sorprenden también con tortitas. Las comidas del almuerzo y la cena suelen ser más variados, y dependen del día y la semana. Por ejemplo, de acuerdo con el menú al que tuvo acceso The New York Times, el próximo lunes el actor podrá elegir entre una pizza de queso o una hamburguesa vegana, para el almuerzo. En la cena, podrá comer cerdo ahumado o una hamburguesa de tofu,Debido a que Cosby ha sido declarado comopor el magistrado, el actor tendrá que asistir a sesiones de terapia para agresores sexuales en el mismo establecimiento. Si así lo decidiera, el actor puede rehusarse a asistir a tales sesiones, en cuyo caso deberá trabajar en la biblioteca, la capilla, las instalaciones médicas o la cocina, por un sueldo de 16 a 46 céntimos la hora.Cosby ya no será conocido como "el actor", "el cómico" o "el Padre de familia". A partir de ahora será el reo NN7687, un número más en el centro penitenciario que lo acogerá por lo menos hasta, cuando tendrá la oportunidad de solicitar libertad condicional.