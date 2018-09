Estos son los eventos de octubre en León, para bailar todos los ritmos

Miércoles 3

Maduras, Solteras y Desesperadas

Lugar:

Funciones:

Costos:

Jueves 5 al domingo 7

Sonocracia

Lugares:

Hora:

Sin costo

Sábado 6

La Arrolladora Banda el Limón

Lugar:

Hora:

Costos:

Domingo 7

Leo Dan

Lugar:

Hora:

Costos:

Lunes 8

Tengamos el Sexo en Paz

Lugar:

Funciones:

Costos:

Sábado 13

Sr. Bikini

Lugar:

Hora:

Costos:

Domingo 14

Auténticos Decadentes

Lugar:

Hora

Costos:

Jueves 18 al domingo 21

Motofiesta León

Lugar:

Hora:

Costo:

Jueves 18

Enrique Bunbury

Lugar:

Hora:

Costos:

Viernes 26

San Pascualito Rey

Lugar:

Hora:

Sin costo

Viernes 26

Festival Emergencia

Lugar:

Hora:

Sin costo

Sábado 27

Morat

Lugar:

Hora:

Costos:

Sábado 27

Ramón Ayala

Lugar:

Hora:

Costos:

Teatro Manuel Doblado7 y 9:30 de la noche$385 a $605 en la taquilla del teatroLuz María Aguilar, Norma Lazareno, Maribel Fernández 'La Pelangocha' y Raquel Pankowsky, darán cátedra actoral con esta comedia de enredos que cuenta la historia de tres amigas solteras (Aguilar, Lazareno y Pankowsky) que comparten departamento. Pero algo pasa en esta tranquila situación, pues Antonia (Fernández), la casera, lleva a su primo Adán (Pedro Prieto), un atractivo iniquilino que despierta todo tipo de pasiones. No te pierdas esta historia, que ha doblado de la risa no sólo a mujeres, sino a los hombres.Testarossa, Rey Compadre y el Museo de las Identidades LeonesasSujeto a la programaciónDisonantes une esfuerzos con Tu Rock en Vivo, una plataforma con experiencia en la organización de eventos musicales alternativos, para crear Sonocracia: Primer Encuentro de Música Hecha en León. Del viernes 5 al domingo 7 de octubre se conocerán a fondo las comunidades y estéticas de tres géneros en particular que tienen gran repercusión en la vida cultural de la ciudad: Música electrónica, Indie rock y Hip hop. El programa de actividades de cada día se encuentra en la página de Facebook: Sonocraciamx.Palenque de la Feria9 de la noche$200 a $1,000 en Almacenes Roma y Tiendas Pirma.Cumbias, corridos y mucho baile para los adoloridos, serán parte de “Calidad y Cantidad Tour 2018” que traerán al Palenque de la Feria. La banda liderada por René Camacho cuenta con más de 40 años de trayectoria, y en ese tiempo, ha sido semillero de varios cantantes que optaron por el camino solista. Canciones como “Ya te perdí la fe”, “Ya es muy tarde”, “Huele a peligro”, “Cómprame”, serán parte del repertorio. Los acompañarán la banda Puro Stilo y Carlos Alberto mejor conocido como 'El Bebeto'.Palenque de la Feria8 de la noche$400 a $1,350 en Tiendas Pirma y a través de www.ticketcity.mxTras el éxito de su disco “Celebrando a una leyenda” (en vivo), el cantante mostrará lo mejor de su repertorio como parte de su gira que lleva el mismo nombre de su disco, acompañado por un coro, mariachi y orquesta. Leo Dan ha grabado más de 36 álbumes y es considerado “La Voz de América”. La noche será emblemática con éxitos como: “Cómo Te Extraño Mi Amor”, “Te He Prometido”, “Tú Me Pides Que Te Olvide”, “Amigo Mío”, “Mary Es Mi Amor”, “Que Tiene La Niña”, “Esa Pared”, “Celia”, “Yo Sé Que No Es Feliz”, “Mary Isabel”, entre muchos éxitos más. Además habrá unos invitados muy especiales: Los Teen Tops, quienes recordarán los años dorados del rock and roll.Teatro Manuel Doblado7 y 9 de la noche$320 a $570 en la taquilla del teatroSusana Zabaleta y Pisano protagonizan esta obra en la que ambos reflexionarán sobre la importancia de disfrutar plenamente la vida íntima. Fue escrita por Darío Fo, Franca Rame y Jacopo Fo para describir de una manera humorística el comportamiento sexual de los humanos, desde Adán y Eva hasta la época actual. Cabe destacar que esta obra fue protagonizada hace años por Margarita Gralia.Foro Roswell9 de la noche$50 a $100 en Foro RoswellEl Foro Roswell se convertirá en una playa durante la primera edición del Surf Music Festival, un banquete sonoro encabezado por Sr. Bikini. A esta banda se suman Los Parabólicos, Los Primitivos, Hakuna Kalun y Dj Rey Darío. El evento es exclusivo para mayores de edad. Este evento busca consolidarse en el Bajío y convertirse en un punto de unión entre artistas y público que disfrute este género musical.Instalaciones de la Feria: 8 de la noche$230 a $430 (Preventa) y $300 a $500 (Día del evento) en Central de Música, El Wes e Irie Shop Tours.El coro de ¡Todos somos Decadentes! Sonará con fuerza. La banda argentina es una de las consentidas no sólo de México, sino de la ciudad, donde han entablado lazos de amistad y muchos recuerdos. Los Auténticos están de estreno, pues el 4 de octubre saldrá a la luz su MTV Unplugged: Fiesta Nacional, sin duda, el show estará bajo influencia del lanzamiento exclusivo para Latinoamérica. Los acompañarán La Toma, Fideo Cósmico, Sesgo, Skandalosa y Tripulación.Velaria de la feria8 de la noche$400 y $550 (paquete que incluye Pulsera de acceso + Parche + Pin + Calcomania + Playera + 2 boletos para rifa de motocicleta) en Ticketmex.com.mxParte del talento rockero que se presentará en la Motofiesta de León ha sido revelado. Los Ángeles del Infierno, Alejandro Marcovich (ex guitarrista de Caifanes), Los Caligaris, Inspector y Panteón Rococó (en la foto) serán parte de la fiesta más grande de los motociclistas. Estos artistas vuelven después de una larga ausencia, y planean 'echar la casa por la ventana', con las canciones y show acumulados durante los últimos años.Poliforum9 de la noche$460 a $1,380 en www.eticket.mx sucursal en Hotel HotssonUno de los exponentes más importantes del rock en español se encuentra en medio de su Tour Mutaciones, promocional de su álbum MTV Unplugged, donde logró compilar canciones clásicas, además de éxitos desconocidos que no tuvieron promoción en sus álbumes de estudio. Comenzó su carrera en la legendaria agrupación Héroes del Silencio, donde logró marcar una época del rock ibérico; en la década de los noventa comenzó su etapa de solista, logrando posicionar sencillos como “Si”, “El club de los imposibles” o “Infinito”.Plaza Fundadores7:30 de la tardeComo parte del Festival Internacional Cervantino, San Pascualito Rey dará una función acústica. La banda formada por Pascual (voz), Alex Otaola(guitarras), Juan (bajo), Rodolfo Wright (sintes) y Chepo Valdez (batería), celebrará casi 20 años de rockanrolear en México. Tienen como característica fusionar rock con trip hop, lounge, canción romántica y música folklórica mexicana, su estilo se ha definido como “dark guapachoso”, “mariachi-eléctrico” o “sonido grupero-melancólico-espacial-tropicoso”.Jardín Independencia6 de la tardeUn evento que tiene lugar en mas de 10 estados del país junto a las mejores bandas de cada región, generando toda una comunidad de la escena independiente. Durante seis horas se conocerá más del talento estatal y nacional con las bandas: Alizyan and The Drives (León) / Moussier (Irapuato) / Virgilio (León) / Kidmind (Salamanca) / BASTIØN (León) / JellyFish Murder (León) / Cena de Negros (León y CDMX) / Cielo Pordomingo (Argentina) / The Torcido Monkey Dream (Puebla).Palenque de la Feria8 de la noche$440 a $1760 en Holiday Inn Suites, Tiendas Pirma y Farmacia del Ahorro Gran PlazaJuan Pablo Isaza (guitarra y voz), Juan Pablo Villamil (guitarra, bajo y voz), Martín Vargas (percusión y coros), y Simón Vargas (bajo y coros), son cuatro colombianos que han conquistado México. Por segundo ocasión en un año, la banda regresa a León para consentir a sus fans y mostrarles parte de su trayectoria y colaboraciones con artistas importantes de la música latina. En su última gira han llegado a colgar el cartel de sold-out en numerosos conciertos en España, México, Argentina y Colombia.Velaria de la Feria9 de la noche$270 a $1050 en venta4.smartticketb.comLos máximos representantes de la música popular mexicana están de vuelta para recodar aquellos bailes que hicieron época en los 90. Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, vienen con un estilo que promete atrapar corazones con fusiones de mariachi y norteño. Lo acompañan: Remmy Valenzuela, José Julián y Los Pequeños Musical.