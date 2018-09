Los Polinesios: ¡Saltan de las pantallas al Poliforum!

Los Polinesios conquistaron un territorio más: León.

Por primera vez en su historia como influencers, Karen, Rafa y Leslie; llegaron este sábado 29 de septiembre a la ciudad

Niños con sus padres, adolescentes, y fans 'Polinesios', invirtieron sus ahorros en un boleto para ver fuera de la pantalla a sus amados influencers

La primera función

A las 12 del día, los niños entraron a la sala C3 del Poliforum,

El equipo de Polinesios garantizó la estancia segura de los pequeños que se divirtieron dentro.

El espectáculo comenzó con fuertes gritos, que anunciaron la llegada de Los Polinesios,

Los pequeños habitantes Polinesios los recibieron entre gritos, saludos y pancartas de amor.



“¡Hola chicos! ¿Cómo están Polinesios?”, exclamaron.

El show se desarrolló en dos bloques,

Las coreografías no se hicieron esperar, y eso llevó a las mamás a sacar sus celulares y transmitir en vivo,

El juego del cupcake, las travesuras de Leslie y Karen, la gallardía de Rafa, y las adivinanzas, llenaron de emoción a los chiquitos.

Los hermanos mostraron varios atuendos a los chicos, y entre dinámicas con confetis, grandes mantas, saltos y bailarines, mantuvieron ocupados no sólo a los niños, sino a los adolescentes.

Se van sonrientes

los peques tuvieron oportunidad de compartir su experiencia en redes sociales,



“¿Recuerdan cuando Leslie y yo nos poníamos a jugar, extrañamos mucho esos juegos”, comentó Karen.

ese día el corazón no sólo rejuveneció, sino que un recuerdo feliz ahora es parate de la vida de sus hijos.

Los Polinesios se despidieron, no sin antes invitarlos a ver su material en YouTube, seguirlos en sus viajes y ser parte de este gran mundo

Lo único que faltó, fue la convivencia con los admiradores,

