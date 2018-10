Menor violentado por instructor educativo sufre daño psicológico

“Cuando vi a mi hijo amarrado dentro del salón de clases me dio mucho coraje y miedo porque parecía que estaba secuestrado", denunció.



Familiares del menor originario de Yahualica que fue amarrado con cinta adhesiva por un instructor del, cuya fotografía en esas condiciones fue publicada en la red social Facebook, pidieron justicia por los hechos que, aseguran, han alterado el comportamiento de su hijo, de cinco años de edad.“El joven Hersain H. S., no estaba a gusto con los cinco o seis menores que atendía”, afirmaron. Mencionaron que era muy retraído en su comportamiento, al grado que, “no le gustaba el lugar y dijo que solo estaba allí por la beca económica que iba a recibir”, relataron.Zeferina M. H., madre del menor, dijo sentirse defraudada por el instructor del Conafe porque los engañó:“El coordinador del Conafe cumplió con nosotros al dar de baja al instructor”, precisó. Sin embargo, refieren que acudieron aly a laa denunciar, “ya no da clases, pero no es suficiente para nosotros porque lo puede hacer con otros menores, por eso pedimos que reciba el castigo que merece”, dijeron.La madre del menor asegura que después de todo lo que han vivido los últimos días, su hijo ha cambiado conducta, “antes era un niño juguetón y bueno, pero ahora es violento, se porta mal, llora y pelea con sus hermanos, lo que no hacía antes”, agregó que ahora el menor acude a terapia psicológica.Zeferina M. H. pidió a padres de familia “cuidar a sus hijos y ver quién llega a la escuela” para evitar situaciones desagradables, “les damos nuestra confianza y después nos damos cuenta que no son lo que aparentan, por eso estay pidiendo justicia porque nos defraudo”, concluyó.Sigue leyendo: