La tarde de este domingo ocurrió un conato de incendio provocado por un corto circuito registrado en Parque Luis Donaldo Colosio Murrieta. No se reportaron lesionados por el incidente que fue atendido y controlado por Bomberos de la ciudad deLos hechos ocurrieron en el cruce de losDebido al humo que se desprendió del, se alarmaron algunas personas que se encontraban en el lugar; no obstante, no hubo lesionados.Integrantes deacordonaron el área para evitar que prsonas se acercaran y pudieran lesionarse.El incidente fue reportado al personal de Alumbrado Público del Ayuntamiento para que se lleve a cabo la reparación correspondiente.