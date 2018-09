AMLO promete dos nuevas universidades en Hidalgo

DARAN BECAS A MAS DE 128 MIL ESTUDIANTES EN HIDALGO



“Los 8 mil 469 jóvenes que están estudiando en escuelas de nivel superior, y que son de escasos recurso, van a recibir una beca de 2 mil 400 pesos mensuales; los 120 mil jóvenes que actualmente estudian la preparatoria en Hidalgo recibirán una beca de 800 pesos mensuales”, detalló.



DETALLAN PLAN PARA APOYAR A MÁS DE 61 JOVENES DESEMPLEADOS EN HIDALGO



“Traigo el plan de apoyo a los jóvenes de Hidalgo, 61 mil 025 van a tener trabajo como aprendices, van a recibir 3 mil 600 pesos mensuales; se les va a pagar a cada joven de 18 a 29 años. Todos los jóvenes de Hidalgo que no tengan trabajo van a ser contratados”, expresó.



DOTARAN DE INTERNET GRATIS A TODO HIDALGO

presidente electo de México, anunció la creación de, que estarán ubicadas en los municipios de, además de la reapertura de la Normal Rural "Luis Villareal" del Mexe, en el municipio de Francisco I. Madero.Así lo anunció la tarde de este domingo ante miles de personas que acudieron a la, a un mitin donde el tabasqueño agradeció por haber sido beneficiado con el voto en la entidad.Sin dar más detalles de las universidades, López Obrador también adelantó que daráa estudiantes en Hidalgo que actualmente están cursando en los niveles medio superior y superior.Bajo el lema de, López Obrador anunció que en Hidalgo se les darán 3 mil 600 pesos mensuales a un total de 61 mil 025 jóvenes que serán contratados como "aprendices".Otro anuncio del tabasqueño, es que en su sexenio habrá mayor comunicación entre las comunidades a través de una red deen todo Hidalgo, incluyendo carreteras, escuelas, centros públicos y hospitales.Finalmente, López Obrador anunció que mañana arrancará un censo "casa por casa" incorporar a jóvenes al estudio y el trabajo," vamos a invertir para darle trabajo a más de 2 mil 636 millones de pesos en Hidalgo, para que no haya lo que se ha dado en llamar 'Ninis', ya no se le va a dar la espalda a los jóvenes, no se van a abandonar", indicó.