La lujosa boda de pareja cercana a López Obrador en el Centro Histórico

Mayoría de invitados morenistas

Beatriz Gutiérrez Müller llegó sin su esposo

La ahora esposa de uno de los hombres de más confianza de AMLO

Caos vial

En medio de seguridad, vallas, lujos y la clase política local morenista, César Yáñez Centeno, personaje cercano al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se casó con Dulce María Silvia Hernández, otra mujer cercana al presidente electo.La fastuosa boda religiosa, que requirió de invitaciones especiales, se realizó en la capilla deluna construcción ubicada en el centro histórico.Desde las 4 de la tarde, curiosos se congregaron afuera del templo para conocer detrás de unas vallas a los novios que fueron custodiados por un fuerte operativo de seguridad.A partir de las 4:45 llegaron los primeros invitados, la mayoría eran clase política morenista que dejaron atrás sus vestimentas "normales".El ex diputado federal de Morena y virtual coordinador del gobierno federal para Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, además de la edil electa del municipio de Puebla, Claudia Rivera, iniciaron el desfile político.El ex gobernador de Puebla y virtual director general de laen el nuevo gobierno federal, Manuel Bartlett Díaz, también acudió a la “boda fifí”, calificada así en redes sociales.Los senadores de Morena, Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, además del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza, fueron personalidades que presenciaron la unión de los novios.Dieron las 5:36 y los reflectores de las cámaras apuntaron a, que llegó sin su esposo,, a pesar de que trascendió que era uno de los testigos de la boda religiosa y civil.en 2016 durante el sexenio del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas.Fue acusada de recibir en cesión un terreno que perteneció a Edmundo Tiro Moranchel, quien fue procesado penalmente después de defraudar a cientos de poblanos a través de una empresa llamada SITMA.Un año después de litigio, y tras una huelga de hambre para revisarse su caso por la Fiscalía General del estado (FGE), fue como obtuvo su libertad.Tras su reclusión en la cárcel de San Miguel, hoy se vuelve la esposa de uno de los hombres de más confianza de López Obrador.Una hora después, el novio, vestido con un smoking, y la novia, vestida de blanco, salieron de la capilla del Rosario, donde fueron recibidos por mariachis, arroz y confeti, además de los gritos que decían “¡Vivan los novios!”.Tras el casamiento, el matrimonio abordó, junto con algunos invitados, un turibús que los trasladó al salón San Francisco, del Centro de Convenciones Puebla, donde se realizó la boda civil y el brindis respectivo, todo ello en un fuerte operativo de seguridad que provocó un caos vial.Para amenizar,fueron contratados para la fiesta, donde se esperó la llegada del presidente electo de México para ser testigo de su principal colaborador.TE PUEDE INTERESAR: