Los golpes que recibió un bebé de seis meses de edad, quien falleció antes de llegar al Centro Médico La Aurora, llevaron a la detención de su madre, Elvira de 22 años de edad, quien fue trasladada por agentes ministeriales de laal penal de Cuautitlán, donde un juez ordenó su detención en la investigación por el homicidio de su pequeño hijo.Elvira fue detenida luego de que su bebé presentaba golpes en todo su cuerpo, los cuales podrían estar provocados con las manos de un adulto o con algún objeto, señalaron fuentes de la FGJEM.La joven de 22 años de edad no había registrado a su bebé, por lo que el pequeño no tenía un nombre formal, pues no contaba con acta de nacimiento del Registro Civil, informaron fuentes de la Fiscalía; la mujer vivía en Lomas de Cuautitlán, desde donde junto con su pareja trasladaron al niño al, luego de que su hijo dejó de llorar y ya no reaccionaba. Personal médico al ver que el pequeño no tenía signos vitales y presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo e incluso en el cráneo, dieron aviso al Ministerio Público, luego de que determinaron que el pequeño había fallecido.El niño estaba bajo el cuidado de su madre, por lo que será ella la que deba responder ante un juez, no sólo por las lesiones que presentaba su hijo sino además por el fallecimiento del bebé a causa de una presunta golpiza, informaron autoridades de la FGJEM.Personal de la Fiscalía mexiquense llevó a cabo una investigación "que permitió establecer que el pequeño únicamente se encontraba al cuidado de su madre, quien lo habría golpeado, ocasionándole diversas lesiones y que perdiera el conocimiento".La mujer "fue ingresada al, en donde quedó a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación legal por el delito que se investiga", informó la Fiscalía mexiquense.