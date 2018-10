"La enfermedad es la transfobia que sufren cotidianamente y que les genera angustia, malestar, depresión e incluso pensamientos suicidas o su consumación, como consecuencia de la exclusión social a la que se les somete", afirmaron.

La transfobia que enfrentan los niños yles provoca angustia, depresión e incluso pueden llegar al suicidio, alertaron especialistas que participaron en el, quienes destacaron que el apoyo familiar y una educación inclusiva son básicos para que se puedan desarrollar de manera plena.Alexandra Haas Paciuc, presidenta del, destacó que el Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual, recientemente emitido por la, es un instrumento fundamental para la atención de personas trans.Resaltó también la importancia de construir una cultura de respeto a la diversidad humana, a la diversidad sexual, y la responsabilidad compartida que en esta tarea tienen todas las instituciones de gobierno de los tres niveles, el sector privado, las organizaciones civiles y la sociedad en general.Los especialistas que participaron enfatizaron que "la condición trans es una variante de la diversidad humana, no una patología". Explicaron que la identidad de género se desarrolla alrededor de los tres años y es una experiencia subjetiva, por lo que no puede estar sujeta a prueba ni ser modificada por terceras personas.Indicaron que resulta fundamental el apoyo familiar hacia las niñas, niños y adolescentes trans y de género no conforme, al igual que el respeto y apoyo en los ámbitos educativos, de atención a la salud y, en general, una cultura de respeto a la diversidad sexual.El congreso, que se llevó a cabo los días 28 y 29 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, fue convocado por la Fundación Transamor, la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).Sigue leyendo: