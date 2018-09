“No le habla a nadie”, dijo el trabajador, que se negó a dar su nombre. “Camina hacia arriba y hacia abajo, fumando. Él no habla mucho”.

Un hombre de 20 años de edad con presuntos problemas mentales, empujó a su hermano menor,de 4 años, al vacío desde su edificio en Brooklyn esta madrugada y confesó el asesinato inmediatamente después.El cuerpo del niño, Shimron Smith, fue encontrado muerto en el patio del edificio de seis pisos en Nostrand Avenue, cerca de Avenue K en Midwood, alrededor de las 3:30 a.m., informó la Policía.Después de que presuntamente empujó al niño, el hermano se acercó a un automóvil de la policía y confesó el crimen, según New York Post. Fue detenido, pero no se informó su edad ni la causa del homicidio.Un empleado de mantenimiento de edificios describió al fatricida como. Lo mismo comentó un primo de los hermanos.No estaba claro si el niño fue empujado desde el techo o por una ventana.TODOS ESTÁN LEYENDO: