Asteriscos 60

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Asteríscos10-01-2018***El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo una comida de trabajo en Pachuca para afinar la renovación de la dirigencia estatal de Morena, entre otros asuntos. En la reunión no se vieron personajes ligados al Grupo Universidad. Ese proceso interno será determinante para conocer la fuerza o debilidad de los universitarios en el partido del tabasqueño.***En su visita a Hidalgo José Manuel Mireles Valverde, exlíder de las autodefensas michoacanas, fue cuestionado sobre el reciente linchamiento en Metepec y afirmó que no es tarea de los civiles hacer justicia por propia mano, sino obligación de las autoridades hacer valer las leyes, y si no hacen su trabajo se dan resultados como éste. Por el caso se plantea la comparecencia del Procurador.***Militantes tradicionales del Partido Acción Nacional llevaron a cabo la conferencia ¿Qué nos pasó, dónde estamos, hacia dónde vamos? a cargo de Carlos Castillo para analizar la nueva realidad política del blanquiazul. En el marco del encuentro se promovió el concepto #PanistasSolidarios que busca la inclusión de todos los frentes o corrientes coexistentes, incluidos los de nuevo cuño.***Los malos manejos de Sergio Islas Olvera y su cómplice Carlos Becerril Vargas, cuando estuvieron al frente de Radio y Televisión de Hidalgo, continúan dando la mala nota, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó daños al erario por 601 millones de pesos por los tres convenios que signó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con la televisora en 2015 y aún falta.***Siguen las movilizaciones femeninas en las calles de Pachuca, ahora fueron las integrantes de Marea Verde Hidalgo, que vestidas de negro con pañuelo verde y antorcha en mano caminaron de Plaza Juárez a Plaza Independencia por el aborto legal, seguro y gratuito, tema que a la fecha causa controversia social y que el Congreso del estado omite para evitarse cualquier costo político.