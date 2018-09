Desaparecen 358 casillas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Recordará que la elección municipal en Celaya podría ser todavía anulada o por lo menos cambiar la conformación del próximo Ayuntamiento, por aparentes irregularidades en la entrega de los paquetes electorales en al menos 104 casillas.Es decir, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Monterrey podría impedir que Elvira Paniagua tome protesta o cambiar el número de regidores con que cada partido cuenta.El excandidato independiente, Javier Mendoza Márquez, interpuso un Juicio de Revisión Constitucional Electoral y se apersonó el jueves pasado en Monterrey para ver cómo iba el asunto. Dicen sus cercanos que está muy entusiasmado porque en la audiencia de alegatos en la Sala Regional los Magistrados “fueron muy receptivos y conscientes de las graves hechos sobre la desaparición de gran parte de las constancias de clausura de las casillas”. “A más tardar resolverán el 5 de octubre y hay grandes posibilidades de que anulen la elección”.Aunque el equipo cercano de la alcaldesa electa, Elvira Paniagua Rodríguez desestima la posibilidad de que la elección municipal en Celaya se anule, en el aire persiste y llama poderosamente la atención la desaparición de 358 casillas de las 620 que fueron instaladas en Celaya.Y es que el propio Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) lo revela al responder una solicitud de información que hizo el excandidato independiente, Javier Mendoza Márquez, en la que pidió relación de las constancias de clausura y remisión de paquetes en las 620 casillas instaladas el 1 de julio en Celaya.En la respuesta el IEEG puso a disposición copia digital de 100 constancias de clausura y remisión de paquete electoral, además de 162 documentos originales de constancias de clausura de casilla y remisión de paquetes, todas entregadas al Consejo Municipal de Celaya por los representantes de casillas.El documento agrega que “se informa que las 162 constancias remitidas al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y las 100 constancias que obran en el archivo de la Dirección de Organización Electoral son la documentación de clausura de casilla y remisión de paquete electoral que obra en el expediente integrado por el Consejo Municipal de Celaya”, es decir, no tienen los 358 clausuras de casillas o paquetes electorales que complementarían los 620.Dicho documento es una de las pruebas con las que el excandidato busca anular la elección pues es obvio cuestionar una elección en la que más de la mitad de esas constancias no están donde deberían de estar, ¿dónde están?, ¿quién las tiene?, ¿con qué objeto las tienen?, ¿qué garantía hay de que los resultados de la elección sean los que son sin esas constancias?Por si eso no fuera suficiente, de las 162 constancias que tiene el IEEG, en 104 la entrega no fue conforme lo exige la ley, es decir, inmediatamente, lo que la propia Ley Electoral prevé como una causa de nulidad de la casilla. En esas 104 casillas anulables, el promedio de retraso en la entrega de los paquetes electorales al Consejo Municipal Electoral, fue en promedio de 4 horas 48 minutos. Por eso en su demanda, Javier Mendoza hace planteamientos hipotéticos de que aunque las entregas de los paquetes electorales hubiera sido hecha a pie, cosa que no ocurrió por obvias razones, y el tiempo máximo en un recorrido a pie desde la casilla urbana más alejada del Consejo es de 1 hora 45 minutos, incluso hay un caso extremo en una casillas en la colonia Ejidal, que pudo entregarse a pie, en 16 minutos, pero se entregó después de 7 horas. Aquí las preguntas son también muchas, ¿cómo se explica o justifica este retraso?, ¿quién tuvo durante tanto tiempo esos paquetes? ¿qué hicieron con ellos?El ex Secretario de Comité Directivo Estatal del PAN, Alfonso Ruiz Chico, fue quien se apersonó también el jueves en Monterrey para defender a Elvira ante los Magistrados, aunque hay quien lo vio muy nervioso, sobre todo por el revés que sufrió su partido en Querétaro donde la elección municipal se anuló. Él asegura que no hay ninguna posibilidad de que les “tumben” la elección, pues el proceso que ha seguido la “oposición en el juicio ha sido muy desaseado”.Diego Sinhue Rodríguez promete ser el único que responderá a los guanajuatenses.Ni los ratificados Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, y el procurador Carlos Zamarripa, tampoco el respetable secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, darán cuentas del “golpe de timón” prometido al hablar de seguridad.Diego tomó protesta y no explicó a los guanajuatenses las razones para ratificar a Zamarripa y a Cabeza de Vaca, ambos señalados de no frenar la inseguridad en el Estado.El nuevo Gobernador apela a que todos los funcionarios tienen el beneficio de la duda, también ellos.Eso sí, se notó que Diego no quiso aparecer junto a los ratificados funcionarios para presentarlos en conferencia de prensa, como lo hizo con el resto de su gabinete. Se limitó a un boletín . Hasta en sus redes sociales “se les olvidó” subir el currículum de Álvar y Zamarripa, como los otros.Ambos llegaron a la toma de protesta el pasado 25 sin decir una palabra. Poco después se anunció que ya sólo hablará Luis Ernesto sobre Seguridad y Justicia.Al preguntarle de las críticas por su ratificación, el Procurador respondió: “Yo sólo vi 30 felicitaciones”. Como en ninguna otra toma de protesta los desplegados se enfocaron a felicitar a Diego por ratificarlos.“Nuestro estado está viviendo las consecuencias de una crisis nacional de inseguridad y violencia, pero ojo; eso no será pretexto. Vamos a dar resultados. Guanajuatenses les digo: no están solos. Vamos a devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos, pero también les pido que no me dejen solo”, es lo primero que Diego dijo como Gobernador.El primer giro en la política de seguridad, anunció Diego, es que la cabeza del sector está ahora en el Secretario de Gobierno “hombre capaz, honesto, hombre probo que tiene mano firme y da resultados”.“Confíen en mi”, exclamó Diego en una entrevista que ofreció en la semana a Promomedios.En “Atando Cabos” de Denise Maerker el Gobernador atiza a la complicidad de Pemex en el problema del huachicol que genera gran parte de la violencia y de los homicidios dolosos.El argumento es que hay que evitar la curva de aprendizaje de nuevos funcionarios (bajo esa óptica habría que evitar la curva de nuevos gobernadores cada seis años, que se quede el mismo), que está seguro que con la nueva estrategia y la experiencia de ellos pronto van a llegar los resultados. Eso dijo.Y que no todo es tan malo, que el sistema penitenciario de Guanajuato está bien evaluado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el índice de delitos como secuestro y extorsión es bajo, en robo de vehículo estamos en la media nacional. Y no lo dijo, pero yo lo agrego, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tienen notas positivas y Guanajuato encabeza las evaluaciones en la aplicación del Sistema Penal Acusatorio.Todo es cierto, están los documentos. Pero la violencia está imparable.De enero a agosto de este año suman 2,135 las víctimas de homicidio, un 127% de incremento respeto al mismo periodo del año anterior, y el penoso primer lugar a nivel nacional.Apunto de terminar la administración encabezada por el alcalde reelecto, Ricardo Ortiz Gutiérrez, se queda nuevamente la deuda de las concesiones en el transporte público de Irapuato.En las semanas pasadas un hombre perdió nuevamente la vida por un accidente de tránsito con un urbano, además de las malas condiciones que siguen imperando en este servicio y la falta de acciones concretas y visibles ante la ciudadanía de mejoras en las unidades y el servicio.Otros tres años se fueron en negociaciones con los empresarios del transporte público, y aunque hay un acuerdo marco firmado no se pusieron fechas que se respeten, ni por las autoridades ni por los empresarios. Además de que las pocas acciones que se pueden ver cómo los paraderos de autobús parecen de risa para los servicios de calidad que exigen los ciudadanos de ambas partes.El Gobierno Municipal señala que ha colocado parabuses como parte de un convenio con una empresa, enfocándose sobre todo en que no hubo gasto del erario público, aunque los parabuses son una triste imagen que ver, un espacio apenas para dos personas en paradas donde esperan hasta diez ciudadanos.Al parecer uno de los puntos importantes en los que Ricardo Ortiz cumplirá es en no acceder al incremento de la tarifa, aunque esta decisión le costó varias acciones de rebeldía durante el trienio por parte de los empresarios del transporte público, como en 2017 cuando los autobuses de diferentes rutas, con mensajes de exigencia en el aumento a la tarifa, recorrieron las principales vialidades.Hay que reconocer que Ortiz Gutiérrez no se dobló, como por varios trienios ha sucedido con los anteriores alcaldes y ayuntamientos que en las últimas sesiones de Cabildo han accedido a incrementos, lo que afecta al bolsillo de los ciudadanos al no recibir ningún beneficio a cambio.Quien ya puede dormir tranquilo es el irapuatense Jorge Romero Vázquez, quien anduvo peleando una candidatura en Acción Nacional durante el pasado proceso electoral, buscando asegurarse chamba.Al principio y siendo parte del grupo de Fernando Torres Graciano, trató de adjudicarse una de las candidaturas a diputación local o federal, pero los altercados entre Torres Graciano y el grupo encabezado por Miguel Márquez Márquez no le permitieron conseguir en el primer momento la bendición del delfín, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.Finalmente Jorge Romero Fue ratificado como parte del gabinete que acompañara de 2018 a 2024 a Rodríguez Vallejo en el gobierno del estado, quedándose a cargo nuevamente del Instituto Guanajuatense de la Juventud, donde incluso, y convenientemente, hace unos días la Revista “19 Nueve” lo reconoció como uno de los “19 jóvenes transformadores de la sociedad”.Los privilegios terminan para unos y comienzan para otros. La novedad es que para pocos continúan. Uno de ellos es el alcalde Ramón Lemus, quien se quedó como el perro de las dos tortas: sin reelección y sin el Instituto Estatal de Cultura. Bien se sabe que los mensajes de un político son de levantar la mano para llegar mínimo a otro de menor rango, pero en el caso del todavía Alcalde, ni a eso llegó.Dicen que la Alcaldesa electa viene con el hacha bien afilada, a cortar cabezas a diestra y siniestra con el propósito de que no queden funcionarios que huelan a Ramón Lemus, aunque, como lo hemos dicho, algunos como el contralor, José Luis Nájera, y el director de la Jumapa, Arturo Gómez, insisten en que quieren repetir en el cargo. Otro cercano colaboraron de Lemus que quiere aunque sea una dirección es el actual secretario del Ayuntamiento Francisco Montellano, quien por cierto, no goza de la simpatía de la Alcaldesa, aún cuando Ramón lo coló al equipo de transición.Destaca una funcionaria de alto nivel que pese a ser parte del gobierno actual, dicen los que saben que es muy bien vista por Paniagua Rodríguez por sus buenos resultados y manejar un perfil alejado de los escándalos: hablamos de la Tesorera Lourdes Herrera, de quien en los siguientes días se definirá si repite al frente de la dependencia encargada de manejar el dinero de los celayenses.Pero de ahí en fuera la Alcaldesa quiere terminar con todo lo que se le relacione con Ramón, quien ya dijo que se dedicará a trabajar desde la sociedad civil, es decir, con cercanía a la gente. Y qué le queda decir si Diego Sinhue ignoró su solicitud para pertenecer al gabinete. Ni hablar, ahora sí será un ciudadano común. Aunque en sus eventos en el Jardín Principal, por decir algo, ni a la gente saludaba.