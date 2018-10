Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cultura nacional, regional y familiar influye en cómo entendemos y vivimos la problemática del adulto mayor. Mientras más sólido se encuentre el núcleo familiar, más se le valora y cuida; pero mientras el modelo de familia cambia y se desintegra, es más difícil de entender y protegerlo. Pero cuidar a los adultos mayores y prepararnos para serlo en algún momento de nuestras vidas, es una cuestión no solo del gobierno o de las empresas, sino de la sociedad en su conjunto.En Guanajuato, el porcentaje de adultos mayores es menor que en el promedio nacional; los guanajuatenses somos 5, 853, 677 millones de habitantes (datos del censo del 2015); la población total de mujeres es de 3,027,308 y la de hombres 2,826,369. Tan solo el municipio de león cuenta con una población de 1,578,626.En el estado de Guanajuato se estima que la población adulta mayor asciende a 580 mil 767 personas, de las cuales el 46% (258 mil) son hombres y el 54% (299 mil) son mujeres. Según los resultados que arroja el cálculo del índice de envejecimiento, en el estado de Guanajuato hay 33 personas adultas mayores por cada 100 personas menores de 15 años.Pero abordar el tema del adulto mayor es profundo, va más allá de números y estadísticas. Es una realidad que tendría que estar llena de un sentido de respeto y amor a la vida; no es mercantilista, pues pasa siempre por la compasión por el otro y la solidaridad plena.La gerontología es una nueva corriente de pensamiento que estamos desarrollando en nuestra hermosa ciudad donde cada vez más personas se suman a la idea, de que envejecer de manera exitosa implica ver la vida de una manera diferente desde la juventud.En León se han realizado algunos sondeos y es alarmantemente lo que nos han arrojado, que aún no estamos preparados para hacer frente a esta "problemática". Puesto que para el año 2030, casi el 40% de la población serán adultos mayores. Y no habrá sistemas de pensiones, ni gobierno, ni AFORES, ni hospitales, ni estancias, que permitan dar una vida en plenitud a nuestra población adulta mayor, si no construimos esquemas alternativos de vida.Desde jóvenes debemos madurar en la idea de no permitirnos que afloren los egoísmos, ni de estar centrados en nosotros mismos, sino tener siempre claro que la vida es un proceso de aprendizaje, por medio del cual desde lo individual y a nivel sociedad volvamos a valorar a nuestros adultos mayores, por todo lo que nos dieron y nos siguen dando.Debemos tomarlos como el espejo donde nos reflejaremos en algunos años, siendo conscientes de que no somos seres estáticos, envejecemos a cada momento y no seremos jóvenes eternamente. Y para nuestros adultos mayores crear espacios y atención que les brinde un buen vivir y la mayor calidad de vida en sus años de plenitud.