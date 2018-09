INDIGNA LA RIDÍCULA SENTENCIA DE DUARTE

[email protected]

En estos días pasados salió publicada, en diferentes medios de comunicación, la sentencia que se le dio al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por robar más de 40 mil millones de pesos del erario de aquel Estado. Por declararse culpable de delincuencia organizada y los delitos que se le imputaban, se le condenó a pagar una multa de ¡58 mil 890 pesos! Y 9 años de prisión con 6 conmutables, por lo que nada más estaría menos de tres años en la cárcel.Este gordito perverso dejó en evidencia que en este sexenio, los que llegaron al poder lo hicieron para saquear al erario público. Este individuo es el líder de los corruptos gobernadores que hemos padecido durante décadas, aunque éste usó los fondos del Estado de Veracruz como si fueran propios. Estamos hablando de miles de millones de pesos y no era de las grandes ligas. Imagínese, estimado lector, Peña y su gabinete ¡cuánto se habrán robado! Estamos hablando de miles de fideicomisos sin control que no rinden cuentas. Partidas secretas, la caja chica de Pemex, etc. Es que esto es verdaderamente indignante. En este sexenio robaron lo que quisieron sin medida ni control.Es preciso, por el bien de la nación, que ya entrando el nuevo gobierno presidido por López Obrador, se avoque a hacer una auditoría a todas las dependencias del gobierno federal. No por cacería de brujas o venganzas, pero no debe quedar impune este enorme saqueo que ha hecho este perverso gobierno en contra de las finanzas públicas. Si Duarte es la gota que derrama el vaso ¿Cómo estará el resto del vaso? Si él es la muestra del botón, ¿cómo estará el resto de los botones? La impunidad y la complicidad son las perversas madres de la corrupción y ésta ya debe ser erradicada de una vez por todas. Éste es el enorme lastre que traemos en las espaldas, por eso México no llega a donde debe llegar y le corresponde, por sus riquezas naturales, minerales, etc. Y, sobre todo, por la riqueza y valía de su gente y cultura multidiversa.Ya prácticamente se acabó este malhadado sexenio de Peña y nunca se vieron los frutos de sus “reformas estructurales”. En la cuestión energética, que él prometió que se iban a bajar los precios de los energéticos, como la gasolina, diesel, gas, electricidad, no sólo no han bajado, sino que se han incrementado considerablemente. También deja un cementerio de muertes en todo el país y sí, una economía quebrada, porque la deuda externa se incrementó en este sexenio hasta llegar a la mitad del PIB. Esos miles de millones de dólares en deuda ¿en que se invirtieron? ¿Se vale endeudarse e irse y dejar al país con una enorme deuda sin explicar en que se gastó? Este es el reino de la impunidad porque la hacen y no la pagan los funcionarios corruptos. Y me refiero a que las escaleras se deben barrer de arriba abajo y empezar por Peña y seguirle con todos sus secuaces que llegaron al poder con el exclusivo afán de enriquecerse.Antes de irse Peña le dio ese regalito a su delfín corrupto del que tanto se enorgullecía. Duarte aunque robó mucho (el próximo gobierno no se debe conformar con esa sentencia ridícula y grotesca y fincarle más cargos), es apenas la punta del Iceberg, y si es así, pues ¿Cómo estará el resto de podredumbre que no se ve porque está escondido?POSDATA UNO.- Para saber la verdad de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que este pasado 26, cumplieron 4 años de desaparecidos, se requiere que entre el nuevo gobierno. El actual gobierno es juez y parte y encubre la verdad. No tiene voluntad política para descubrir los verdaderos hechos de este horrible suceso que cimbró al país.Esperemos que la próxima administración devele estos secretos, aunque va a estar difícil, porque de seguro ya les echaron tierra a muchas de las pruebas y las desaparecieron. Va a ser un reto enorme llegar al fondo del asunto y encontrar la verdad, pero quizá todavía es posible saber cómo fue que ocurrieron los hechos ese día. Renace la esperanza con el nuevo gobierno y esperamos que, por el bien de los padres de ellos, y por el bien de la Nación, se sepa la verdad y se castigue a los culpables, para que a partir de ahí surja la cura, reconciliación y cicatrización de este delito social para que ya se pueda superar y podamos seguir adelante, como país, sin lastres emocionales, heridas sangrantes y traumas colectivos.POSDATA DOS.- Ya entró el nuevo Gobernador, Diego Sinhue, y promete pacificar al Estado, pero su primera contradicción es que ratifica al secretario de Seguridad Pública del Estado Alvar Cabeza de Vaca y propone mantener como Procurador a Carlos Zamarripa. ¿Si éstos no dieron resultados y a pesar de eso los sigue manteniendo en el cargo? ¿Ese es el premio de su ineficiencia e ineficacia? Es obvio que cuando un patrón o modelo implementado por una persona no da resultados, pues se le debe cambiar. Así sucede con los técnicos del futbol y con todos ¿menos con ellos? Entonces es lógico pensar que todo vaya a seguir igual.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio