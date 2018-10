La Isla Azul

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Terminó el sexenio de Miguel Márquez Márquez, del 3M; concluyen seis años del Gobernador que tiene las mejores evaluaciones del país y quien prometió tener “Más PAN y menos Yunque”. Aunque las metodologías para medir el nivel de aceptación de los gobernantes, no son idénticas en el país, si hay básicos y así, es posible medir.Es cierto también que, aún así, no es fácil que se acepten los números duros que reflejan esta medición, como lo es, desmentir los datos que nos ubican como una de las tres entidades con mayor número de homicidios violentos en el País.Otra es verdad cierta; el partido del 3M y su candidato, Diego Sinhué, arrasaron en las elecciones de julio y fue Guanajuato el único estado donde AMLO perdió. La mejor evaluación de 3M es que el electorado aprobó la continuidad.En este espacio presenté recientemente algunas de las variables que explicaron la victoria del PAN en todos los niveles de la elección: Presidente, Senadores, Diputados Federales, Gobernador, Diputados Locales y Alcaldes (la principal Alcaldía, León).Vivimos hoy en una “Isla Azul”. Y esto tiene implicaciones, como todas las islas. Aunque en este mar hay otras islas que forman archipiélago: los estados de Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, que son aliados naturales de la isla Guanajuato.Así, no es difícil concluir que el islote no la tiene fácil. Generamos más riqueza que la que recibimos como participaciones federales, es decir, recibimos menos de la riqueza que generamos y dependemos en un 85% de ésos dineros que la federación nos devuelve y nuestra capacidad de generar impuestos propios no es grande.El capitán de la isla, Diego Sinhue, tiene enfrente un entorno donde parece, disminuirán las provisiones a pesar de que crecemos casi al triple que el promedio nacional en PIB.Arranca esta semana la batalla y planeando la guerra, tomó decisiones arriesgadas: renovar al Gabinete de 3M e invitar a las carteras vacantes a políticos foráneos. La hipótesis alternativa era renovar a funcionarios y darle con eso la señal de que habría un “cambio de timón”. Pero dio otra señal: hay que continuar con la misma estrategia, apostarle a la misma tripulación.Hay mar embravecido, se prevén temporales y acercan naves desconocidas. Morena domina los mares y vendrá por toda la isla. Su capitán, AMLO, tiene un discurso propio de la izquierda populista que le ha traído enormes beneficios electorales, pues al igual que Vicente Fox en el 2000, genera grandes expectativas: capturar a los delincuentes, disminuir el gasto en privilegios a funcionarios, eliminar el fuero, reducir las prerrogativas a los partidos políticos, vender el avión presidencial, que si bien son simbólicas (mayores gastos tendrán sus decisiones en otros rubros como detener el aeropuerto de Texcoco), son enormemente efectivas entre el electorado.No es difícil corroborar que la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad en la isla, está ligada a un alto porcentaje de desaprobación por haber renovado a los responsables de Seguridad Pública y al Procurador de Justicia (soy de los que piensa que fue adecuado renovarlos pues la delincuencia se debe a peleas entre cárteles). Esta decisión debió haber sido muy difícil y bien pensada, pues trae percepciones negativas entre la ciudadanía.Considero que el éxito del gobierno de Diego Sinhue pasa por decisiones como: la selección de un gabinete fresco y con funcionarios con amplio consenso entre la población (éste factor no opera ya a favor, sino en contra), la negociación inteligente y fuerte con el gobierno federal, la generación de ingresos propios con modelos de inversión público-privada y la efectividad en la política social para reducir las enormes brechas entre ricos y pobres y norte-sur con corredor industrial.La contención del crimen organizado en las zonas críticas de Salamanca-Celaya-Apaseos, la mano firme con delincuentes para evitar impunidad, la atracción de empresas de alto valor que hagan ingeniería en reversa en sectores emergentes, la diversificación de industria tecnológica que compense una posible reducción de inversión del clúster automotriz de los Estados Unidos y la ausencia completa de actos de corrupción o de prestanombres para hacer “cochinitos”.Los casos exitosos de competitividad en el mundo como Singapur, Corea del Sur, Finlandia, han pasado por medidas legales impecables que no será fácil imponer en Guanajuato, en la Isla Azul: la pena de muerte para narcotraficantes y corruptos, la creación de Fondos de Inversión productivos que generen valor a los terrenos y que atraigan inversiones, la inversión pública en proyectos tecnológicos con planes de negocios atractivos, educación tecnológica concentrada en proyectos innovadores, desregulación rápida de trámites para crear empresas, inversión inteligente de los recursos públicos guardados en SAPAL y en la Secretaría de Finanzas, todo para incrementar la renta estatal y con los remanentes reinvertir en bancos de proyectos de riesgo.Diego Sinhue comandará la “Isla Azul”, el territorio rebelde que no votó mayoritariamente por Morena, la región donde no hay movimientos sociales, donde las huelgas no se conocen, donde los salarios son bajos y las brechas entre ricos y pobres tienen los promedios nacionales.¿Será capaz Morena de desestabilizar las aguas quietas que rodean a la “isla azul”?; ¿se canalizará la inversión federal con carácter partidista sólo a las obras que beneficien políticamente a Morena? ¿La isla incrementará su productividad para tender a la autosuficiente? La mayor prueba del nivel de desestabilización de la “isla azul” serán las elecciones intermedias del 2021. Ya inició la batalla por la “Isla Azul”.*Director de la Universidad Meridiano, A.C.