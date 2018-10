La Olla: Diego, sin pretextos

Todos con Marko

De frente con AMLO

Diego Sinhue y su hombre fuerte, Luis Ernesto Ayala.

Diego Sinhue Rodríguez promete ser el único que responderá a los guanajuatenses.Ni los ratificados Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, y el procurador Carlos Zamarripa, tampoco el respetable secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, darán cuentas del “golpe de timón” prometido al hablar de seguridad.Diego tomó protesta y no explicó a los guanajuatenses las razones para ratificar a Zamarripa y a Cabeza de Vaca, ambos señalados de no frenar la inseguridad en el Estado.El nuevo Gobernador apela a que todos los funcionarios tienen el beneficio de la duda, también ellos.Eso sí, se notó que Diego no quiso aparecer junto a los ratificados funcionarios para presentarlos en conferencia de prensa, como lo hizo con el resto de su gabinete. Se limitó a un boletín . Hasta en sus redes sociales “se les olvidó” subir el currículum de Álvar y Zamarripa, como los otros.Ambos llegaron a la toma de protesta el pasado 25 sin decir una palabra. Poco después se anunció que ya sólo hablará Luis Ernesto sobre Seguridad y Justicia.Al preguntarle de las críticas por su ratificación, el Procurador respondió: “Yo sólo vi 30 felicitaciones”. Como en ninguna otra toma de protesta los desplegados se enfocaron a felicitar a Diego por ratificarlos.Diego, en sus discursos al tomar protesta en el Congreso del Estado y al tomarle protesta a su gabinete en el Teatro Bicentenario, ni una palabra mencionó sobre los motivos para ratificar a los dos funcionarios.Eso sí, hizo una promesa de que el “golpe de timón” con los mismos sí es posible.“Nuestro estado está viviendo las consecuencias de una crisis nacional de inseguridad y violencia, pero ojo; eso no será pretexto. Vamos a dar resultados. Guanajuatenses les digo: no están solos. Vamos a devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos, pero también les pido que no me dejen solo”, es lo primero que Diego dijo como Gobernador.El primer giro en la política de seguridad, anunció, es que la cabeza del sector está ahora en el Secretario de Gobierno “hombre capaz, honesto, hombre probo que tiene mano firme y da resultados”.También como su mano derecha presentó Miguel Márquez a Gustavo Rodríguez en su momento. El Secretario tendió puentes con el Ejército pero no influyó en la política del Secretario y el Procurador. Así que Ayala Torres no sólo es el Vocero de Seguridad es el cerebro, y ocupará la ayuda de todos.“Confíen en mí”, exclamó Diego en una entrevista que ofreció en la semana a Promomedios.En “Atando Cabos” de Denise Maerker el Gobernador atiza a la complicidad de Pemex en el problema del huachicol que genera gran parte de la violencia y de los homicidios dolosos.La política del silencio del Gobernador y sus funcionarios de Seguridad y Justicia, en vez de focalizar mensajes (como según pretenden) sólo genera suspicacias.El argumento es que hay que evitar la curva de aprendizaje de nuevos funcionarios (bajo esa óptica habría que evitar la curva de nuevos gobernadores cada seis años, que se quede el mismo), que está seguro que con la nueva estrategia y la experiencia de ellos pronto van a llegar los resultados. Eso dijo.Y que no todo es tan malo, que el sistema penitenciario de Guanajuato está bien evaluado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el índice de delitos como secuestro y extorsión es bajo, en robo de vehículo estamos en la media nacional. Y no lo dijo, pero yo lo agrego, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tienen notas positivas y Guanajuato encabeza las evaluaciones en la aplicación del Sistema Penal Acusatorio.Todo es cierto, están los documentos. Pero la violencia está imparable.De enero a agosto de este año suman 2,135 las víctimas de homicidio, un 127% de incremento respecto al mismo periodo del año anterior, y el penoso primer lugar a nivel nacional.No todo es responsabilidad de un solo nivel de autoridad, en este caso del Gobierno del Estado, y menos de dos funcionarios en lo particular. Pero sí son, junto con la Federación, los Municipios, y la sociedad descompuesta, parte del fracaso en mayor o menor grado.“Aquí nadie es eterno, quien no dé resultados se va a ir, no le temo a los cambios”, dice Sinhue.El Gobernador ya instruyó lo inmediato: Elevar las capacidades de las Fuerzas del Estado y dignificar su labor; fortalecer las policías municipales de la mano con los alcaldes; especial atención a la prevención del delito; mejorar la coordinación entre la Policía y el Ministerio Público para llevarlos ante la justicia.En la chamba de Seguridad mucho toca también al gabinete de desarrollo social para actuar en cada colonia y comunidad donde la desintegración familiar, las adicciones y falta de oportunidades para los jóvenes, son el caldo de cultivo de la inseguridad y las bandas de la delincuencia organizada.¡Ah!, por cierto, en la estrategia ocupan de verdaderos especialistas en seguridad y no pagar puestos políticos. Ya se fue Marco Rodríguez de la Subsecretaría de Prevención y falta anuncien su relevo.El Gobernador prepara un paquete de iniciativas que enviará al Poder Legislativo.Y también promete una reorientación del presupuesto como nunca antes enfocado a la inversión en seguridad.En campaña y después Diego anunció la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera para, desde el Estado, prevenir y atacar los circuitos del dinero que alimentan al crimen. Falta que lo aterrice.En Guanajuato la cargada está con Marko Cortés para la dirigencia nacional del PAN.Ya le expresó desde hace rato abiertamente su apoyo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, y Marko le regresó el afecto asistiendo el día 25 a su toma de protesta y ofreciendo que tendrá todo el apoyo cuando él sea el Presidente del PAN para que el Gobierno Federal le cumpla a Guanajuato.El exgobernador Miguel Márquez le firmó el jueves el formato de apoyo para el registro.“Es para mi un honor contar con la firma de quien fue uno de los gobernadores mejor calificados del país; Guanajuato es ejemplo nacional en resultados gubernamentales y es ejemplo para todos los panistas en lo referente a la unidad y en llevar los ideales del PAN a políticas públicas que generan crecimiento, empleo y estabilidad”, declaró Marko.Se registró este sábado y en su planilla incluyó a la senadora leonesa: Alejandra “La Wera” Reynoso Sánchez. Ambos son viejos conocidos desde su época en Acción Juvenil y fueron muy cercanos en la anterior Legislatura en la que el michoacano era el Coordinador de la bancada panista y Alejandra estaba dentro de la “burbuja azul” al representar al PAN como Secretaria de la Mesa Directiva.Para acompañar a la fórmula de Marko y Héctor Larios en su registro allá anduvieron panistas de Guanajuato que fueron compañeros en la Legislatura, como: Miguel Salim, Olimpia Zapata, Lorena Alfaro, René Mandujano, Ariel Corona, Karina Padilla, Verónica Agundis y Adriana Elizarraraz. También el exgobernador Juan Manuel Oliva.En el bando contrario, el de la fórmula de Manuel Gómez Morín-Mirelle Montes también aparece un guanajuatense en su planilla, se trata del cuevanense Carlos Arce Macías, de larga trayectoria y corazón panista, y uno de los más reflexivos y agudos críticos del partido y de sus gobiernos en Guanajuato.Carlos es hoy académico del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas). Fue legislador local y federal, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y Subsecretario de Competitividad y Normatividad de Economía Federal, entre otros.En lo que toca al relevo del PAN en Guanajuato, ya todo está escrito para Román Cifuentes Negrete. Ningún otro valiente ha dicho “yo” para enfrentar al aspirante que ya tiene la ‘bendición oficial azul’.Este lunes se concreta el primer encuentro formal del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.Fue una acalorada campaña en la que intercambiaron golpes bajos. Eso ya quedó atrás, eso esperamos.No hace falta ser adivino para adelantar que el gran tema que Diego pondrá sobre la mesa es la violencia y el papel que juega (o más bien deja de jugar) Pemex en la crisis del huachicoleo.“No se puede entender el robo de combustible sin la complicidad desde dentro de Pemex, no sólo es el robo de ductos son las pipas que salen sin factura, es un delito que es Federal, que no es grave, y eso nos deja al Estado sin herramientas para poder combatir como deberíamos”, eso dijo esta semana Diego a la periodista Denise Maerker cuando le cuestionaban sobre la ratificación de los funcionarios.La coordinación y la estrategia Federación-Estado-Municipios para pacificar Guanajuato es el gran tema que ocupará muchas horas a partir del 1 de diciembre que López Obrador asuma como Presidente.Para eso es el “Foro por la Paz” que el 4 de octubre se realizará en León. No estará AMLO pero sí su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y la coordinadora de los foros, Loretta Ortiz.Diego también requerirá del apoyo Federal para la gran cruzada contra las adicciones que prometió. Una fuerte inversión para la prevención y la rehabilitación que alcance a los 46 municipios del estado.El otro gran tema para Guanajuato es el proyecto del acueducto El Zapotillo. Va o no va, punto. La presa está ahí construida en 80 metros de altura (no a 105 metros como era el plan original), suficiente según el Decreto Presidencial vigente de 1995 para abastecer a Los Altos de Jalisco y a León.El acueducto está abandonado y atorado en que la concesionaria Abengoa ceda el título para que lo opere el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de Banobras, salida emergente que desde hace rato la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó al Estado que ya estaban en eso. Y nada.La gira de AMLO termina con un mitin en la Plaza Principal de León a las 5 de la tarde para agradecerle a sus simpatizantes. Lo mismo que en campaña. Nada diferente en eso.El Consejo Coordinador Empresarial de León, que comanda José Arturo Sánchez, tiene interés en platicar con el Presidente electo desde la campaña, pero pues no han encontrado la puerta todavía.Ya como Presidente AMLO deberá estar cerca de gobernadores, alcaldes, legisladores, empresarios, organizaciones civiles, académicos, ciudadanos en general que le aporten ideas, y no sólo aplaudan.Una prueba de que luego se encierran en su círculo de poder, es el presidente que se va, Enrique Peña, de quien está confirmada su presencia este martes 2 de octubre a las 12:00 horas para encabezar la inauguración de la “Ampliación y Modernización del Aeropuerto Internacional de Guanajuato”.El que no se va a perder el evento es el hoy diputado local, Miguel Ángel Salim Alle, que sin duda empujó fuerte desde el Congreso de la Unión para que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) -concesionario de la operación del AIG- invirtiera a la altura de lo que demanda una región que es polo de inversiones económicas y de turismo y cuya terminal quedaba ya sumamente rebasada.Peña Nieto se dice que regresará en próxima fecha a poner por fin en operación el nuevo Hospital General del IMSS, en León, uno de los más grandes del País pero que tuvo varios tropezones durante su construcción (se tuvo que rescindir el contrato a la constructora ICA por el atraso) que ya está por cumplir ¡5 años!La senadora leonesa, Alejandra Reynoso, en la planilla de Marko Cortés por la dirigencia del PAN nacional.Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca en la toma de protesta revisan en su teléfono los desplegados de felicitaciones por su ratificación.Miguel Salim Alle.