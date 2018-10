Llegaron los cambios y la historia dará cuenta de ello

La semana pasada hemos sido testigos de múltiples cambios en los mandos de nuestro estado de Guanajuato. El 25 de septiembre se dieron cambios en la Legislatura Local con situaciones que la historia guardará, ya que es la primera vez que este Colegiado está conformado por 18 mujeres y 18 hombres, aunque solamente tomaron protesta 33 de las 36 personas que ostentan dichos cargos. Estuvieron las fuerzas vivas del Estado en este evento. Existe una nueva figura de participación ciudadana que se llama: Cabildeo, ojalá que sea más escuchada la voluntad popular y así se pueda legislar de mejor forma.

El día 26 de septiembre se dio el cambio de poder Ejecutivo en el Estado. Por la mañana, frente al Poder Ejecutivo, se rindió protesta de hacer cumplir la normatividad, por la tarde el Gobernador Diego tomó protesta a sus colaboradores (as).

Aunque hay datos que hacen parecer que todo seguirá igual, sin embargo, estamos conscientes que lo único cierto es el cambio. Por ello nace una gran esperanza sobre la mejora de calidad de vida de las y los guanajuatenses; esperamos no ser defraudados, necesitamos ver qué es el tan mencionado “golpe de timón”. Ojalá que de verdad sea la “aleta de compensación” que es la que puede hacer girar al barco tal como lo dice Stephen Covey “Necesitamos tener una respuesta para un gran problema”: el gran déficit de seguridad y una magna cantidad de asesinatos en el Estado.

Enfocarse en crímenes pequeños o faltas menores y crear formas de limpiar la ciudad. Las pequeñas cosas pueden tener un gran impacto. Ojalá este cambio pueda hacer que las personas del Gobierno puedan ser motivadas por liderazgos motivadores que den un ejemplo y seguridad a sus seguidores para entender que su contribución es muy importante para todo buen funcionamiento del Estado. Hay que enfocarse en lo que sí se puede hacer.

Identificar la necesidad y hacer algo al respecto. El secreto de lo grande está en lo pequeño, así que necesitamos ver esos cambios para tener más certeza y reafirmar nuestra esperanza.

No puedo dejar que termine el mes de septiembre, Mes de la Patria sin hacer mención al poco reconocido 27 de septiembre, sin necesidad de ser monarquista, sino sólo honrar a nuestros antepasados que de alguna manera intervinieron en concretar la Independencia de la que ahora es nuestra nación. Se celebra el fin de la guerra de la independencia mexicana en 1821, 11 años después del Grito de Dolores lo cual significaba el fin de una larga guerra de insurgencia y la consumación de tanta lucha y dolor de muchas y muchos mexicanos.

No escuché celebraciones por este evento del 27 de septiembre, tan solo en el municipio de Abasolo algo se festejó. También este día se celebra el día del turismo y sí hubo muchas más celebraciones y notas al respecto. Quizá sea un error de comunicación o un reflejo de cómo valoramos la historia de nuestro México, ya que es muy importante el inicio de la insurgencia, sin embargo, esta fecha es cuando se logran cristalizar todos los esfuerzos realizados.

Después de varios años me volvió a tocar estar presente en el 208 aniversario de la toma de la Alhóndiga de Granaditas; estaba en Guanajuato capital por un motivo familiar: ejerciendo mi carácter de abuelo, así que pude apreciar el acto cívico al que convocaron a las nueve de la mañana (a los participantes, entre ellos las y los niños de sexto grado quienes fueron citados a las 8.30) y el evento comenzó a las 9 horas con 25 minutos, quizá esto es costumbre, hábito o tal vez pase como dicen que con los médicos, que si no te hacen esperar no son buenos. Tal vez sea una asignatura pendiente en nuestro país que se llama puntualidad o sea, modificar esa costumbre, tan nuestra, de ser citados a una hora y empezar una hora después. No sé si sea descuido, mala organización o falta de respeto para las personas convocadas. De cualquier forma, me dio gusto estar en esta remembranza de lo que significa la toma de la Alhóndiga.

Quizá ahora es una celebración, sin embargo, en aquel momento se trató de una masacre entre bandos que causó mucho dolor a familias de la capital guanajuatense. También nos hace reflexionar sobre el gran enojo que existía entre las clases sociales que predominaban en aquel entonces. Aunque siguen existiendo muchos parecidos, espero ya hayamos aprendido de tanto sufrimiento y que impere la justicia social para no necesitar de situaciones tan dolorosas para aprender a vivir en equidad, solidaridad y hermandad.

De cualquier manera, sigue el ojo visor que escribe la historia; espero seamos considerados como seres humanos más evolucionados que podemos lograr vivir en armonía, resolviendo conflictos pacíficamente, en fin, logrando la construcción de paz positiva mediante el diálogo, y la justicia social.

¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!

