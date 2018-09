'Dos-tres'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Comienzan a tirar la toalla,el de hasta arriba o el de abajo,el pretexto no les falla,piensan, no salió el trabajo.Si le preguntas, contesta,que responda el responsable,la verdad no estuve en eso,no supe quien es culpable.Que carreteras truncadas?de eso no te tengo el dato,busca responsable, le hablas,contesta lo vemos al rato.¿Las muertes que se acumulan?pregunta al procurador,sus datos son los que hablan,tiene todo en borrador.¿Cómo nos fue con gobierno?depende de que lado estés,si estas con ellos, fue tierno,y si no, pues ahí te ves,para muchos un infierno,para otros dos que tres.