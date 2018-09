Vandalismo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Cada guerra es una destrucción del espíritu humano.” Henry Miller (1891-1980) Escritor estadounidense.Lamentablemente me refiero a los Estados Unidos Mexicanos que se conforma por una población heterogénea que durante décadas, después de los años cuarentas y hasta hace cuarenta y seis años, más o menos, vivió en paz, en armonía y en una ayuda por la sobrevivencia que se daba entre todos. Que había sus excepciones, sin duda, pero prevalecía el respeto, la educación.Uno podía ir con el policía de la “cuadra” y decirle: “Voy a salir de vacaciones con la familia, le encargo mi casa y aquí tiene las llaves para que le dé su 'vueltecita'". Al regreso, todo estaba en orden y nada se había perdido. Ahora,¿Qué pasa? Hace años, en Irapuato, Gto., perdió el equipo local y como marabunta salieron los integrantes de las “porras” con fanáticos, rompiendo cristales y saqueando comercios.Hace unos días, en una de las ciudades más prósperas de la República Mexicana, en Monterrey, N.L., se enfrentaron los equipos ¡locales!, y se armó un zafarrancho entre aficionados de uno y otro equipo al grado de que alguien con un vehículo intentaba (o, ¿logró?) atropellar a algunas personas y otro puñado de cobardes, arremetieron contra una persona dejándola gravemente lesionada.¿Quiénes fueron? ¿Qué se buscaba demostrar? ¿Qué se iba a lograr? ¿Cambiar el marcador? ¿Demostrar que los simpatizantes, aficionados o fanáticos de un equipo están mejor organizados para golpear indefensos o menos aptos para pelear?Vale la pena considerar que esos violentos actos de lesa humanidad pudieron ser una clara y viva manifestación de la impotencia de lo que la sociedad está sufriendo derivada de un estado fallido que no ha querido cumplir con su obligación dey paz a la población porque está más ocupado en proteger sus pillerías y dejar como estoicos guardianes a sus alfiles.No me refiero a que los rijosos hayan sido “nacos” ni “pirrurris” o ambos, sino simplemente a personas que se olvidaron de la racionalidad para darle paso, sobre tapete rojo y en bandeja de plata, a la visceralidad.La inconformidad social se “suda”; se reprueba que un país extranjero manifieste descaradamente su conformidad respecto a designaciones y ratificaciones que se dieron en la nueva administración pública; el hartazgo no es sectorial sino general en toda la población; solo los protegidos por la impunidad, los cómplices y los nuevos colaboradores, se empalagan de miel. Solo es cuestión de esperar que les llegue la hiel.De hecho, considero que todo sería más fácil si se retomaran nuestras raíces y, sobre todo, como bien dice Antonio Escohotado Espinosa quien es un pensador, ensayista y profesor universitario español cuyas obras, si bien centradas principalmente en el derecho, la filosofía y la sociología, han abordado una gran variedad de campos ya que, señala,Educación significa que si tú vas pasando por una calle estrecha (como de las que abundan en Irapuato, Gto.), tú te bajas de la acera, le das el paso a la niña, a la joven, a la dama o a alguna persona de la tercera edad y dices “disculpe”.“Educación es que aunque vas a pagar una cuenta o la factura de una tienda o de algún restaurante, dices gracias cuando te la traen; si das propina, cuando te dan el cambio, vuelves a decir gracias.“Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación es, sin duda, un pueblo rico. En definitiva, la riqueza es conocimiento y, sobre todo, un conocimiento que le permite el respeto ilimitado hacia los demás.”Eso, precisamente eso, es lo que le ha faltado a nuestros gobernantes y a una gran parte de la población que, de pronto, se vuelve rijosa por lo que no debe pero, en cambio, prevalece en su mansedumbre respecto a lo que se debe rebelar.Ojalá pronto, quienes en un futuro lleguen a dirigir el país, los Estados o los Municipios, no imiten lo que hay y sí recobren o tengan educación.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.