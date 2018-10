Jorge M. Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados de León

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No es poco lo logrado por Jorge Trejo Ortiz, abogado leonés; pues muy joven fue electo, allá por el año 2006, Presidente del Colegio de Abogados de León A.C., después de haber calculado muy bien sus posibilidades, integrado un grupo fuerte de abogados que lo apoyaron y tomando con buen tiempo su campaña de promoción, de tal suerte que no tuvo problemas para obtener la presidencia del Colegio, con su planilla.Ya había tenido el gusto de tratar al Lic. Jorge Trejo desde 1997 cuando un grupo de profesionistas nos organizamos y fundamos una asociación civil denominada “Abogados de Negocios”, todos con diferentes especialidades para intercambiarnos y recomendarnos entre sí asuntos y clientela. Allí Trejo fungió como tesorero, aperturó oficinas y adquirió el mobiliario.Logramos cierta identificación, pues al tomarnos unas fotografías para el directorio de asociados reconocí al profesional de la lente para quien posábamos y entonces supe que era su padre quien lo hacía, al cual reconocí, pues muchos años atrás, en 1963, 64 y 65, tenía un estudio fotográfico por la calle Miguel Alemán; en ese tiempo soltero todavía, y contrataba varios fotógrafos para eventos sociales.Allí llegue a acompañar a mi hermano Ildefonso y a un compañero de la Preparatoria, Antonio Rojas Reyes, que en ese entonces trabajaron para el Sr. Francisco Trejo, padre del personaje de hoy.Acrisolado en el esfuerzo cotidiano y con espíritu de superación, empujado quizá por el ejemplo de su hermano mayor (también abogado), Francisco Trejo, quien ya destacaba y prosperaba a grandes pasos, Jorge Marcelino logró, en el buen sentido, rebasarlo y colocarse para prestar sus servicios en un grupo empresarial nacido en la localidad, pero que se ha expandido a nivel nacional.Y al paso de los años, se consolidó y logró estabilidad económica y profesional, obteniendo la confianza del jerarca de tales empresas, por su lealtad y entrega al trabajo sin límites, ni horario o restricciones de distancia, ni días de asueto.Este esfuerzo le ha valido el posicionamiento con liderazgo en el gremio, a tal grado que por segunda ocasión llega a la Presidencia del Colegio de Abogados, cuando esta asociación atravesaba por una crisis de apatía, poca promoción y eficiencia, participación casi nula de los asociados, atrapada en intereses mezquinos y enarbolando banderas rotas o francamente en posicionamientos poco dignos.Jorge Marcelino ha logrado en estos casi dos años reactivar al conjunto de abogados colegiados inyectando nuevos bríos y motivando a varios jóvenes a su alrededor que lo siguen y apoyan en eventos que ha promovido. También aglutinó a colaboradores de experiencia como son los abogados Héctor Gazcón, Francisco Arrona, Emilio Vargas Islas y Alfonso Morales.Con su equipo ha logrado organizar un magno Congreso de Derecho muy exitoso, tanto por los expertos que participaron y los cientos de abogados asistentes. Sus sesiones han sido cada jueves desarrollando diversos temas jurídicos con varios invitados, de donde han surgido conferencias de prensa y entrevistas que motivan la nota en los medios al día siguiente.Ha firmado convenios de intercambio y colaboración con muchas instituciones públicas y privadas. Y acorde a los avances tecnológicos apertura un grupo de Whatsapp, en el que interactúan ya más de 120 abogados afiliados y que cada día aumentan.Ahora, como reconocimiento quizá a su destacada labor, ha sido designado también Presidente del Colegio Estatal de Abogados, en un hecho inusitado, pues no se habían acumulado nunca antes en un solo profesionista de las leyes, ambos cargos.Seguramente pronto convocará a nuevas elecciones con el Colegio de Abogados de León, A.C., considerando que su período de gestión se agota; por mi parte y creo que muchos más aplaudimos su brillante y valiosa labor en favor de los abogados leoneses y le expresamos una sincera felicitación.