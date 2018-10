¿Péndulo en política e historia?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Decía Vasconcelos que en todas las actitudes humanas hay como un péndulo o especie de rueda de la fortuna; en ocasiones estamos arriba, en medio o abajo.Tal vez para algunas personas esa apreciación no es del todo aceptada, empero ilustra de alguna manera para entender ciertas realidades.Veámoslo someramente: en México, por décadas, luego de la Revolución, un grupo en el poder dominó con cadena de partidos políticos, primero el Nacional Revolucionario, luego el de la Revolución Mexicana, finalmente el PRI, hoy en decadencia.Su fuerza y predominio nacía de la coacción, o sea, el someter y manipular a numerosos sectores sociales, obreros, campesinos y hasta empresariales.En lo electoral nada se le escapaba; la oposición a sus dictados resultaba simbólica.Dentro del llamado oficialismo y desde el triunfo de la Revolución se tocaron los extremismos ideológicos; los caudillos mandaban e imponían su verdad.El izquierdismo fue manifiesto con Lázaro Cárdenas, quien lo niegue es que no conoce la historia. No pudo imponer el socialismo al estilo de la URSS, aunque su inclinación por ese sistema era evidente tanto que, ya fuera de la Presidencia, al triunfo de Fidel en Cuba, pretendió ir a dar apoyo al castrismo.Para 1968, como reflejo de una ola mundial en pro del comunismo, se dio un movimiento estudiantil que ciertamente cimbró, sobre todo en el entonces Distrito Federal, los cimientos del poder.Gustavo Díaz Ordaz, presidente en funciones, no supo manejar políticamente el descontento a grado que victimó a universitarios y politécnicos al allanar sus recintos, para finalmente ejecutar la matanza del 2 de Octubre; luego Echeverría sumaría tinte de agresión con el “halconazo”.Por decir verdad, este mandatario no tenía sino una mentalidad dispersa o confusa, tanto que sus primeros actos en Los Pinos consistieron en aumentar el precio del azúcar y con ello demoler los ingenios.Desapareció las cuencas lecheras al ordenar que el litro se vendiera a cinco pesos cuando era el costo de producción. Se creó con tal motivo un mensaje: ¡Si la leche es poca, al niño le toca!Vale recordar que en ese tiempo Porfirio Muñoz Ledo, hoy en asesoría cerca de Andrés Manuel, subió a Echeverría a los cuernos de la luna, erigiéndolo en líder de los países tercermundistas. ¿En dónde el izquierdismo de don Luis? Vanidad de vanidades...Y volvamos al 68: Con esos movimientos los socialistas o comunistas no estuvieron a punto de tomar el poder, quien afirme lo contrario borda en lo meramente fantástico. Sí, cimbraron al régimen, pero no tenían ni la capacidad para derrocarlo, menos sustituirlo.Cuando la izquierda estuvo más cerca de escalar fue al lanzar como candidato presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas. Si el gobierno de Zedillo, con Manuel Bartlet en Gobernación, no hubiera maniobrado para que se cayera el sistema informativo computacional, que arrojaba resultados contrarios al oficialista Salinas de Gortari, es probable que el hijo del Tata, hubiera alcanzado la Silla del Águila.Por eso a no pocos escandaliza que AMLO apapache a Bartlet, cuando su trayectoria lo descalifica. Es un auténtico chapulín político, sin el más mínimo pudor. En competencia con Porfirio.Pero ese es otro tema.Por ahora la izquierda se ha entronizado. Morena es una conjunción de extremistas y crédulos, muchos aliados por el puro interés de la tajada que les toca, otros nada ideologizados. Y una mayoría popular, es pertinente señalarlo, que sufragó por Morena.Pero no olvidemos que la llamada derecha, en este caso el panismo, ya tuvo su oportunidad, con Vicente Fox y Felipe Calderón en la Presidencia.Ni uno ni otro, en su momento, tuvieron la visión de transformar el sistema político y menos consolidar las bases del país.Su medianía los llevó a darle rienda suelta a la vanidad y sembrar el camino de descontentos, que luego abonaría muy afanosamente Peña Nieto, para que surgiera la cosecha de una votación que se fue a la izquierda.Morena o, por decirlo con mayor propiedad, Andrés Manuel López Obrador domina el escenario político y desde el primero de diciembre venidero será mano en todo.Su sistema de encuestas, reales o no, al igual que las consultas que propone y promoverá, hace advertir que impondrá un sistema de un solo mando y a largo plazo, más cuando lo que puede aún llamarse oposición está sumamente menguada.No, de ninguna manera este análisis puede llevar a suponer que en manos de AMLO y su movimiento han de quedar los destinos de México, por el contrario, es un planteamiento para darnos cuenta y entender que el pueblo libre, que razona sus realidades, ha de asumir una actitud de contrapeso, no para oponerse a lo positivo del ya próximo gobierno, pero sí a efecto de fortalecer la vida institucional y no permitir que impere un autoritarismo con o sin disfraz.