¿Tanto así?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En México ha sido noticia constante en los periódicos el desarrollo de las pláticas entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país en relación con el denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Hace un par de meses, quizá un poco más tres, pues estoy citando de memoria, los medios de comunicación nos pusieron al tanto de que, al no haber sido posible hasta ese momento la confección de un acuerdo trilateral para la modificación o modernización de ese tratado, sobre todo por la actitud prepotente, amenazante y un tanto ventajosa del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, las conversaciones que se habían mantenido constantes entre los representantes de los tres países, habían sufrido un cambio en el sentido de que las pláticas seguirían entre México y Estados Unidos y que Canadá esperaría al resultado de las mismas para fijar su posición, fundamentalmente ante los norteamericanos con los que las diferencias en algunos aspectos del tratado era y son profundas. Pues bien, aproximadamente unas tres semanas o poco más se dio a la publicidad el hecho de que los negociadores de México y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo complejo, pero, según se dijo, satisfactorio para ambas partes. Por supuesto que Míster Trump lo festinó y dijo que se había logrado lo pretendido en cuanto a las ventajas que Estados Unidos pretendía obtener, pero que era un buen tratado para ambas partes. En México el contenido de ese convenio fue recibido no precisamente con alegría, pero sí como algo que ya se veía venir y que habría que aceptar si no se quería que el TLCAN terminara, pues hubo que ceder en varios aspectos, sobre todo en lo que toca al ramo automotriz. Se dijo por los representantes de las asociaciones empresariales, que, aunque no era todo lo que se esperaba sin embargo la posición de México había sido adecuada tomando en cuenta las circunstancias actuales y sobre todo la prepotencia estadounidense. Sin embargo, para una gran parte de los comentaristas y analistas en materia económica, se consideró que en realidad no podía hablarse de algo bueno para México, sino que solamente se había obtenido lo que es lo menos malo para nuestro país. Se dijo, pues, con mucha “mala leche” que nuestro gobierno las había "dado" ante los gringos.Habiendo puesto en orden a México, al decir de muchos, los norteamericano entraron con los canadienses a la discusión y como se esperaba estos últimos no cedieron ni lo han hecho hasta el momento, a las pretensiones de Estados Unidos que afectan grandemente a la industria automotriz de Canadá y también a cuestiones agroalimentarias. Ello, no obstante, las amenazas de Donald Trump de que cerraría el acuerdo con México dejando fuera a Canadá. Ante la situación de que ninguno de los dos países ha cambiado su postura, las pláticas se suspendieron con la pretensión de reanudarse pronto, quizá el miércoles próximo. Por lo pronto México y Estados Unidos están ya perfeccionando los documentos pertinentes para someterlos a la aprobación de los Senadores de sus respectivos países.Pero la sorpresa es que el viernes pasado en la tarde apareció en un noticiero de Internet la noticia proporcionada por El Universal y corroborada posteriormente por todos los medios, que Andrés Manuel López Obrador había declarado que el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau le había hablado por teléfono y para pedirle su intervención ante los Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo en las diferencias con este país en cuanto al Tratado de Libre Comercio. El presidente electo de México, según dijo, encargaría a su próximo secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que se encargara del caso, manifestando también que sería bueno que se pudiera llegar a un arreglo, pero que México no reabriría el acuerdo con Estados Unidos. En verdad, que resulta sorprendente que el primer ministro canadiense pidiera la ayuda de nuestro presidente electo. Será porque a la comitiva de negociadores del gobierno mexicano se agregó uno del equipo de López Obrador, y por ello el canadiense realmente piensa que el próximo presidente mexicano puede ser un factor influyente en el ánimo de Trump, quien ha venido manifestando una buena opinión de aquel.El hecho relatado demuestra, pues, que no sólo en México sino incluso a nivel de otros países, como es el caso de Canadá, tiene más peso el presidente que entrará que el saliente, pues parece que a este último le interesa más despedirse que seguir verdaderamente gobernando y quizá así lo han entendido los canadienses y de ahí la petición de su primer ministro, que debemos estimar cierta por haber sido dada a conocer por el propio AMLO. La verdad que no deja de ser inusitado que el presidente actual admita prácticamente un gobierno paralelo. Si un nuevo tratado bilateral con Estados Unidos se realiza, por los términos en que se haría ningún prestigio dará a Peña Nieto y si a fin de cuentas el tratado trilateral se mantiene, aún “modernizado”, tampoco será mérito de este último, sino del nuevo gobierno de López Obrador. Caramba, lo que va de ayer a hoy. El Peña Nieto de ahora en nada se parece al de hace seis años, salvo quizá en el gasto desorbitado que está realizando en los medios de publicidad para despedirse. ¿De verdad, será cierto el pacto de impunidad que se ha venido manejando y que el gobernador de Chihuahua quiere echar abajo?