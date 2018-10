Antes de matarlo, homicida de doctor Gerardo Macías fue a consulta; quería asegurarse de que no olvidar la cara de su víctima

Tal vez te interese:

"Espero que mañana - el martes 28- todo quede arreglado", dijo.

El día del crimen

Valiosa víctima

Le salva la mano izquierda

Miente sobre trámite



"Además de tener el gusto de saludarte, te comento que voy saliendo de la empresa de seguros (suena un celular)... dame un segundito por favor.

"Listo, perdón, ya presioné yo creo que a todos los de la empresa de seguros. Ya me dijeron 'todavía no se cumplen las 72 horas, da más tiempo, ya se te dijo' y todo ese rollo, ¿no?.

"Entonces, bueno pues me tomé el atrevimiento para presionar más y les dije que estaba él en el hospital, el doctor, y que necesitaba ese dinero para pagar porque ya tenía una cuentononona y que si no se lo daban, pues ya saben cómo son los hospitales ¿no?".

"Entonces que él se comprometió, entregar el dinero el día de mañana, a más tardar, y que le dijeron que si no lo entregaba lo iban a multar con 200 mil pesos, tanto fue la presión que ejercí, que hice, que la encargada de siniestros, que es quien lleva todos los trámites, de todo, me firmara una carta compromiso".

Dos días antes de morir baleado, el doctoratendió a uno de sus homicidas.Alexis Padilla Falcón, señalado por las autoridades como el autor intelectual del crimen, gestionó una cita para ‘’, un albañil que tenía una hinchazón en un tobillo.Con ese nombre Humberto Fabián acudió a la cita, a las 7 de la noche del lunes 27 de agosto,; querían asegurarse de conocer a la víctima y no cometer equivocaciones al momento del, luego de revisarlo le pidió hacerse unas radiografías yTodo fue una farsa, dos días después Gerardo Hernández Macías estaba muerto, asesinado por su paciente y dos hombres más presuntamente por órdenes de Alexis Padilla.Este joven por años supuestamente estafó al médico, quienla prima por un seguro de retiro por 200 mil dólares que vencía el 1 de septiembre y recibía, Gerardo Macíasy el seguro hace mucho había sidopor falta de pago.Al final Alexis supuestamente mandó matar al médico por que no pudo pagar losque el traumatólogo contrató con su, asesora y agente de una compañía de seguros;Para asesinar al médico que lo ayudó en un tratamiento para combatir la leucemia y que tres meses antes le salvó la mano casi amputada en un asalto, el joven contrató a tres hombres que hoy están vinculados a proceso penal por el crimen.El lunes 27 de agosto, día en que, Alexis charló con una persona allegada alEn las pláticas, de las que am tiene grabaciones, se abordó el tema del pago del seguro; el joven mostró preocupación por cumplir con lapara recibir el seguro de retiro por, que seAunque sabía bien que este seguro no existía puesto que nunca entregó los pagos del doctor, dijo a su interlocutor que presionaba a los empleados de la aseguradora paraAl día siguiente, el 28 de agosto, volvió a entablar diálogo con la persona allegada al doctor Macías ySu tono era amable, pero le temblaba la voz.El 29 de agosto, antes de las 2 de la tarde, Alexis se presentó con el, le dijo que todo estaba listo para que se le entragara el pago por su seguro de 200 mil dólares, solamente tenía que acompañarlo a las oficinas de la aseguradora.El doctor confió en él y subió al auto rojo queAlexis lo llevó a un sitio desolado en la coloniay dijo que necesitaba buscar a una persona. Casi enseguida llegaron los delincuentes yAlexis supuestamente no había hecho ely éstos al darse cuenta de que la víctima era un médico y académico de la Universidad de Guanajuato con gran prestigio profesional, le exigieron siete millones de pesos. Sin posibilidad de pagar esta suma, Alexis se entregó a las autoridades y hoy espera el juicio que determinará su destinoAlexis Damián Padilla Falcón fue sometido a una operación por la amputación parcial de la mano izquierda ocasionada por los machetazos que le propinaron en un asalto.El traumatólogoLa cirugía fue pagada con un seguro de gastos médicos mayores a nombre de Mónica, la mamá de Alexis, con vigencia al. La aseguradora autorizó 78,500 pesos para pagar al hospital, de acuerdo con documentos en poder de am.Extracto de lo que dijo Alexis Padilla (presunto autor intelectual del asesinato de Gerardo Macías Hernández) a un allegado al médico, sobre la entrega del dinero del seguro de retiro: