Maradona le aconseja a Messi no volver a la Albiceleste

#Maradona: "A #Messi le diría que no vuelva a la Selección". En una entrevista para @clarincom, Diego opinó sobre el futuro de la Pulga con la celeste y blanca



"¿Que se retire de la Selección?", consultó el cronista, y Maradona siguió: "Sí, porque pierde el Sub-15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: "No vayas más, loco". A ver si se la bancan. A ver si son tauras (valientes)", indicó.

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).-, técnico de losen elaconsejó aque no regrese a ladespués de la eliminación sufrida en el. "¿Qué le dirías a?", preguntó un periodista del diario "Clarín" en una entrevista publicada el domingo. "Que no venga más", respondió el excapitán y técnico deConsultado sobre si le sorprendió quese mantuviera en silencio tras la eliminación enafirmó: "Sí, me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar. Porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo".