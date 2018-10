#VamosConTodo



72' Fuerte golpe que recibe Jair Pereira con Oribe Peralta@ClubAmerica 0-1 @Chivas J-11 del Apertura 2018 ⚽️



https://t.co/E6BURCD3E1 pic.twitter.com/uGkFNyksd5 — Televisa Deportes (@TD_Deportes) October 1, 2018

Cuando @OribePeralta se retire debería ser DT del @ClubAmerica ! — Gerardo Velazquez de (@gvlo2008) October 1, 2018

Es un golazo de Ibargüen, que no hubiera llegado si no es por @OribePeralta. Así de fácil. A sus 34 años se mata cómo uno de 18. — Alejandro Orvañanos (@ale_orvananos) October 1, 2018

El sacrificio de @OribePeralta debería ser libro de texto en las fuerzas básicas de todo México #Oribeliever — San Cadilla (@SanCadilla) October 1, 2018

Algún día el americanismo entenderá lo que representa la garra y entrega de @OribePeralta. — Nicolás Romay Pinal (@NicolasRomay) October 1, 2018

Esa jugada de @OribePeralta cambio el rumbo del juego...

El gol es consecuencia...

Muuuy bien!!! — RAULGTZ.® (@Potropegaso21) October 1, 2018

Aunqueno dejó la cancha sino hasta el minuto 86' dell, el fuerteque protagonizó condejó consecuencias para el capitán americanista que utilizó sus Instagram Stories para mostrarlas."Coming soon #Hermoso2019", fue el mensaje con el queacompañó la imagen en la que muestra la herida que sufrió cerca de la ceja izquierda y la cual necesitóEl delantero, sin embargo, pareció tomárselo con filosofía y un poco de humor.Contrario ano se tiró al césped tras el choque, aunque fue atendido por el cuerpo médicoque de inmediato le colocó unEllo no disminuyó el ímpetu delque fue clave en el gol de los capitalinos pues es quien no da la pelota por perdida, la rescata en la línea de fondo, cerca del tiro de esquina y da el pase a, quien finalmente venció aSu esfuerzo, y no sólo en los, le valió el reconocimiento en redes sociales luego del partido, pues cientos de usuarios destacaron su labor pese a no hacerse presente en el tanteador.