'Empezó a tocarme', dijo Kathryn Mayorga

'Son noticias falas', dice Cristiano

fue demandado por, una mujer de 34 años, quien afirma que la violó en una suite ubicada en el penthouse de un hotel deLa denunciante añade que el astro del futbol envió después a un grupo de representantes para buscar un “arreglo” que obstruyó la investigación penal del caso. Añade que se le engañó con el objetivo de que guardaraDe acuerdo con la demanda, la mujer pidió el mes pasado que la policía reabriera el caso penal.que se remonta al 2009 y que fue denunciado por la mujer mencionada en la demanda.La demanda señala que la mujer, quien tenía 24 años en aquel entonces, acudió con otra persona al club nocturno Rain, ubicado en el hotel y casino Palms, la noche del 12 de junio de 2009. Ahí, habría conocido a“para disfrutar de la vista” de la calle principal de Las Vegas.Tal y como relató Mayorga en entrevista para un diario alemán,de la habitación pero ella, que no quería mojarse el vestido, decidió cambiarse en el cuarto de baño con una camiseta que él le ofreció. Cuando estaba en ropa interior,—siempre según su versión— con el pene fuera de los pantalones y le rogó que se lo tocara y lo besara "durante 30 segundos".porque creía que era una broma.Le empujé y seguí diciendo que no", relata Mayorga al diario. Después se vistió y, cuando se iba a marchar de la habitación, él la agarró, le quitó la ropa interior y la violó analmente y sin preservativo.Según cuenta Mayorga, después de la violación Cristiano Ronaldo no quería dejarla marchar. "No lo recuerdo exactamente pero estoy bastante segura de que me dijo 'Lo siento' o '¿Estás bien?'. Insistió en que", relata ella.En abril de 2017 este medio alemán ya había informado sobre este caso, aunque sin hacer público el nombre de Mayorga. Además,Christian Schertz, abogado de Cristiano, no respondió de inmediato a un correo electrónico en que se solicitaban sus comentarios. Pero después de que Der Spiegel publicó la semana pasada un reporte sobre el caso,En un video difundido mediante Instagram,, horas después de que se presentó la demanda, y pareció negar las acusaciones., cinco veces galardonado como el mejor futbolista del año, quien se mudó para esta temporada del Real Madrid a la Juventus.Es normal. Quieren ser famosos, mencionar mi nombre. Pero esto es parte del trabajo. Soy un hombre feliz. Todo bien”.