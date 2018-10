"...yo conozco a Daniela, ella siempre compra en las mejores tiendas, por eso digo que esto es algo completamente loco y no debe ser más que una confusión".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laura Bozzo defiende a Daniela CastroLunes, 1 de octubre de 2018 19:56 | Espectáculos, Cultura y Estilos | ROBO-CASTROVersión para imprimir Guardar Noticia, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Luego del escándalo que armó la detención de Daniela Castro por un supuesto robo en una tienda de San Antonio, Texas, la famosa conductora peruanasalió a defender a quien ella considera una amiga y dice que no debe ser más que una confusión.Laura afirma que desde el primer momento habló por teléfono con Daniela para darle su apoyo debido al cariño que le tiene, "yo considero una amiga a Dani, no soy alguien con muchos amigos, son pocas personas a quienes puedo llamar amigas y Dani es una de ellas, le tengo bastante cariño y aquí estoy para apoyarla", dijo en entrevista la peruana.A pesar de no revelar los detalles de la llamada que sostuvo con Castro luego del arresto, Bozzo asegura que la acusación no tiene ni pies ni cabeza,La conductora dice estar dispuesta a defender a toda costa a su amiga, "si ella necesita quien la defienda, aquí estoy yo, tienen que tumbarme a mí antes de tumbarla a ella".De igual forma, Laura habló de su experiencia propia e hizo un llamado a los medios para ser más cautelosos con lo que dicen, pues si no se maneja correctamente la información las familias suelen salir lastimadas. Bozzo confirmó que sigue en contacto con la actriz y le ha aconsejado mantenerse tranquila ante la situación, "yo le dije a Dani 'al final de todo la verdad sale a la luz', a mí me han dicho de todo, las cosas más horribles, pero todo cae por su propio peso y para eso tiene mi solidaridad y mi apoyo".Al final la conductora mandó un mensaje a Daniela y a todas las mujeres que están pasando por momentos difíciles, "nunca hay que bajar la cabeza, dejen todo en manos de Dios que es el mejor apoyo que pueden encontrar ante cualquier dificultad".Sigue leyendo: