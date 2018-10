Regresa Óscar Pérez y demuestra de qué está hecho

2018-10-01 15:54:36 | GERARDO CAMPA

Fueron 10 meses de estar en la banca y ahora en su regreso como titular, Los Tuzos disfrutan de la victoria ante el Cruz Azul.

Foto: Twitter Oscar Pérez



Grata sorpresa. Óscar Pérez todavía no sabe qué día se va a retirar de las canchas, pero sabe que debe disfrutar cada minuto que tenga con los Tuzos del Pachuca.

El sábado pasado ante Cruz Azul participó de titular en un juego de liga, después de más de torneo y medio de no hacerlo.



El equipo ganó 3-1 y el Conejo no desentonó, demostró que a sus 45 años de edad es un profesional y los hidalguenses tienen dos porteros confiables (Poncho Blanco y él) para Liga o Copa.



"Estoy muy emocionado y contento de participar de nuevo en la Liga. Tenía mucho que no jugaba en esta competencia y hacerlo ante un rival como es Cruz Azul que tiene un gran equipo es bueno, hicimos un gran juego y sacamos los tres puntos.



“El entrenador habló con Poncho y dijo que me iba a tocar, él toma las decisiones y hay que acatarlo. Fue algo importante, nunca me imaginé volver en un juego tan importante ante el líder Cruz Azul", declaró el veterano.



El día que se anunció que Chaco Giménez deja las canchas en diciembre, Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca dijo que el Conejo seguirá hasta junio de 2019 con el club, al respecto el jugador dio su punto de vista.



"No sé, ya no quiero decir nada, estoy bien ahora y ya veremos qué pasa. Tengo contrato hasta diciembre", dijo Pérez.



PREMIO A BUENAS ACTUACIONES



Cuando se dio a conocer la alineación fue sorpresivo verlo de inicio, al cuestionarle al entrenador Pako Ayestarán la decisión, fue contundente.

"No es un homenaje, cuando quieres ganar vas con tus mejores hombres, Óscar se ha ganado ser titular por sus grandes actuaciones en el torneo de Copa", dijo el español.