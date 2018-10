“No vino a eso (AMLO), el tema al que vino fue a dar a conocer las estrategias para el desarrollo del Estado y nos dejó un posicionamiento político de que trabajemos en unidad y nosotros estamos respondiendo; desde luego que su presencia contribuye a generar este clima de entendimiento y unidad por Hidalgo”, expresó en conferencia de prensa.



“El Gobernador está aceptando lo que se dijo en la elección del 1 de julio, también nos da mucha satisfacción que lo haya expresado. Por eso debemos encontrar el mecanismo de acuerdo para que se decida este y otros temas que competen al Poder Legislativo”, dijo.

TRUNCA ENTREGA-RECEPCIÓN

DEFINEN COMISIONES EL JUEVES

, presidente electo, no vino a Hidalgo a destrabar la disputa entre las bancadas de Morena y PRI por la presidencia de la, ya que se resolverá al interior con acuerdos políticos.Así lo expresó el, ante la falta de resolución a casi un mes que tomaron protesta los nuevos Legisladores. Agregó que luego de seis días de haber sido nombrado, ya sostuvo dos reuniones con la diputada del PRI, María Luisa Pérez Perusquía.Luego que elcomentara a La Jornada que quienes deben presidir la Junta de Gobierno durante el primer año de la Legislatura de Hidalgo es el grupo de Morena, Ricardo Baptista indicó que es un buen mensaje.En cuanto al proceso de Entrega-Recepción en la Legislatura, el Coordinador Morenista señaló que hasta no haber acuerdo que nombre al presidente de la Junta de Gobierno no se puede concretar.Expresó que los acuerdos llegarán “hasta donde se pueda”. Sin embargo, buscarán los mecanismos políticos para concretarlos.En la repartición de las 30 Comisiones del Congreso Local, el también Legislador del Distrito IX, de Tula de Allende, comentó que este jueves quedarán asignadas a los diputados.Sigue leyendo: