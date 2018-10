Nube Estéril

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La insistencia de los priistas en presidir la Junta de Gobierno del Congreso Local contrasta con los resultados legislativos de esa bancada en la pasada Legislatura, cuando tenía una cómoda mayoría, cuyas reformas dieron paso a sendas acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Si en otros oficios es indispensable el grado de especialidad, la experiencia adquirida con el paso de los años y el buen desempeño para garantizar su permanencia en el cargo, pareciera que en los Legisladores tricolores no aplica dicho precepto básico en cualquier profesión.Luego de reelegirse, María Luisa Pérez Perusquía ha insistido en conservar la presidencia de la Junta de Gobierno luego de los señalamientos contra Reformas aprobadas cuando estuvo al frente de la anterior legislatura.Van ejemplos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impugnó la Ley del Centro de Conciliación Laboral de Hidalgo, al considerar que vulnera garantías de igualdad y no discriminación, toda vez que excluye “injustificadamente” a los mexicanos por naturalización.Además, el organismo autónomo consideró que la pasada Legislatura disminuyó el castigo contra la tortura y no garantizó la debida reparación del daño, por lo que inició una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.En cambio, el Congreso Local contestó entonces que se trata de un tema de interpretación y apreciación, por lo que analizaría y valoraría la permanencia de la Reforma o legislar en materia.El Instituto Nacional de Transparencia inició una acción de inconstitucionalidad contra la Ley en la Entidad al considerar que no debió otorgar la facultad al Ejecutivo de expedir el reglamento de este ordenamiento.También destaca el amparo que inició el Comité de Participación Ciudadana contra el Sistema Estatal Anticorrupción.La Legislatura que encabezó Pérez Perusquía no hizo eco de la propuesta de la organización Artículo 19 para eliminar los delitos contra el honor, con tal de garantizar la libertad de expresión, luego que no prosperó la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN).Con todo ello, la anterior presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Local, que ahora es rotativa, insiste en presidir este organismo durante el primer año de la Legislatura.