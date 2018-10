Revelan causa que provocó falla en ‘sillas voladoras’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A partir de este lunes reactivaron el servicio en los juegos mecánicos de la Feria San Francisco, en Pachuca, luego del accidente ocurrido en las ‘sillas voladoras’ el pasado domingo debido a una falla hidráulica.Así lo confirmó Jorge Arturo Lucio Suárez, subsecretario de Protección Civil y Prevención de Riesgos de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo.Detalló que tras el accidente en las ‘sillas voladoras’, volvieron a supervisar cada uno de los casi 50 juegos mecánicos instalados en el recinto ferial.Aseguró que tres días antes de que iniciara el festejo anual revisaron el funcionamiento de todas las atracciones como parte del protocolo regular, sin que se detectara problema alguno.Precisó que lo que ocurrió en las ‘sillas voladoras’ fue una falla en el sistema hidráulico, por lo que se activó el botón de emergencia mientras la atracción era utilizada por 25 personas.El funcionario descartó que hubiera desprendimiento de cadenas, como trascendió inicialmente, y que al fallar el juego, las sillas que se encontraban en el aire bajaron “de sopetón”, pero no cayeron.Detalló que los usuarios, en su mayoría menores, intentaron utilizar sus pies para evitar choques entre sí, no obstante, algunos resultaron lastimados.Lucio Suárez aclaró que todos los usuarios del juego fueron atendidos en una clínica particular, donde les tomaron radiografías y otros estudios para descartar lesiones graves."Desde la noche del domingo todos fueron dados de alta, incluyendo una mujer que tuvo una lesión cervical, pero no era necesario que permaneciera hospitalizada ", dijo.Indicó que la Operadora de Eventos de Hidalgo y la empresa García, concesionaria de los juegos mecánicos, se mantuvieron pendientes de las personas heridas.Señaló que la segunda supervisión de los juegos mecánicos inició el domingo y acabó este lunes por la madrugada, sin novedad. Por lo que a partir de este día los asistentes a la feria podrán utilizarlos sin problemas.Por último, mencionó que Protección Civil continuará con supervisiones en los juegos mecánicos además de otras áreas, como la gastronómica, a fin de evitar más accidentes.