"Seguiré en la lucha con los ciudadanos para que este proyecto del canal se modifique de acuerdo con las nuevas normas de Conagua y se pueda inscribir en la Cámara de Diputados, no importa que no se haga en mi administración, pero que entre, aunque que se trabaje por etapas", sentenció.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El, en la Zona Centro de Atitalaquia, no es viable como la Administración Municipal pretendía realizarlo, por tal razón se buscará un proyecto alterno para los 16 millones de pesos que recibió el Municipio por concepto del gasoducto, a cargo de TransCanada, que atraviesa la demarcación.Así lo mencionó la alcaldesa,, quien agregó que la opción de revestir el canal no avanzó porque el proyecto fue validado por Conagua en 2014 y necesitaba actualización, pero cuando acudieron a la dependencia federal les comentaron que ya no era viable y tenían que presentar otra propuesta.Informó que el proyecto de 2014 tenía un presupuesto de 53 millones de pesos y pretendía abarcar un kilómetro 700 metros. Sin embargo, en la nueva propuesta se contempló la construcción con concreto prefabricado, "que son módulos para colocarlos en el canal y eso incrementó muchísimo el costo", dijo.Con ese tipo de material, el presupuesto de 53 millones apenas alcanzaba para construir 120 metros y eso no resulta viable para el municipio, afirmó.En cuanto a los 16 millones de pesos que se etiquetaron desde el año pasado para entubar el canal, comentó que buscarán consenso con los miembros de la Asamblea y que se etiquete para una obra de alto impacto, como solicitó un grupo de vecinos del centro, la semana pasada.Dentro de los proyectos que contempla la alcaldesa para el destino de los 16 millones, se encuentran mejorar el Centro de Salud de la cabecera municipal, o invertirlo en las vialidades, que están en pésimas condiciones, finalizó.Seguro te interesa:Todos están viendo: