¿Qué engorda más: muchos azúcares o muchas grasas?

Esto arrojaron los estudios

Grasas ¿provocan obesidad?

“Parece que consumir dietas altas en grasas, si no son extremadamente altas en grasas, lleva al aumento de peso, si eres un ratón”,

Aumento de peso, no pérdida

El azúcar no hizo engordar a los ratones y tampoco el déficit de proteína. Solo las grasas los hicieron aumentar de peso.

Una pregunta fundamental y que aúnpor la investigación sobre laesPor ejemplo, los expertos culpan a las comidas que contieneno a alimentos que carecen de, los cuales pueden estimularnos, de manera inconsciente, aGrandes cantidades de evidencia empírica pueden ser presentadas en contra de cualquiera de esos culpables, pero ha habido poca investigación experimental a gran escala y a largo plazo sobre la comparación de losde las personas.No es ético ni práctico tener a sujetosy hacerlos engullir una dieta durante años hasta que estén obesos.Aunque es posible realizar este tipo de. Para un estudio sobre la dieta publicado a mediados de 2018 en Cell Metabolism, investigadores asignaron al azar una de veintinueve dietas a cientos de ratones adultos de sexo masculino. (Los científicos esperan incluir ratonas en experimentos posteriores).Algunas dietas aportan hasta, con pocos carbohidratos; otras incluyen pocas grasas y consisten en gran medida en carbohidratos refinados (sobre todo granos y jarabe de maíz, aunque en algunas variaciones los carbohidratos provenían del azúcar).Otras dietas se caracterizaban porLos ratones permanecieron con la misma dieta durante tres meses —que se estima es el equivalente de casi nueve años humanos— y se les permitía comer y moverse a voluntad dentro de sus jaulas. Los ratones fueron medidos eny el tejido de su cerebroSolo algunos de los ratones se volvieron obesos; casi todos eran los que habían estado en una dieta conEsos ratones también mostraron señales deen áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento de recompensas; las croquetas grasosas los hacen felices, aparentemente. Ninguna de las otras dietas, incluidas aquellas ricas en azúcar, conllevaron un. Incluso las dietas superabundantes en grasa —más del 60 por ciento eran grasas— no llevaron a aumentos significativos de peso, y los ratones en esas dietas consumieron menos alimentos que todos los demás, presumiblemente debido a que no podían ingerir tanta grasa. Estos hallazgos fueron replicados en experimentos subsecuentes con otras cuatro razas de roedores. Los ratones en dietas relativamente altas en grasaLos otros no.afirma John Speakman, un profesor en la Academia China de Ciencias en Pekín y en la, quien supervisó el estudio. Speakman y sus coautores creen que laslo que causó que los ratones desearan tanto la comida grasosa que ignoraron otras señales de su cuerpo que les indicaban que ya habían consumido suficiente energía.El estudio se enfocó en el, y sus sujetos fueron ratones, no humanos.Sin embargo, los resultados sirven como indicadores.