Este magno evento: La XXVI Semana de la Contaduría 2018, nos presenta un tema central interesante: "Los Retos ante el Nuevo Entorno Económico".2 paneles y 5 conferencias formaron parte de esta gran experiencia.En el año 2019 se cumplen 50 años de la fundación del Colegio de Contadores Públicos de León y desde hace 26 años estando de Presidente del Consejo Directivo, el CPC. Rafael Orozco Alcaraz, se comenzó con este tradicional Evento Magno para la Contaduría, siendo hoy el más representativo de nuestro Colegio.La Contaduría Pública es la profesión mejor organizada no sólo a nivel local o regional, sino a nivel nacional, por lo que año con año se conforma el programa de este evento con la participación de expositores de talla nacional e internacional, para que impartan temas de interés, actuales y novedosos para los Contadores en general, es decir, tanto colegiados como no colegiados.Nuestro evento va dirigido a todo el Gremio Contable, así como profesiones afines, también a los estudiantes de las diferentes universidades de la localidad que estén cursando la carrera de Contador y carreras afines, por otro lado invitamos al sector gobierno y empresarial, para que se den cuenta de la importancia de la profesión contable, ya que los Contadores siempre van de la mano tomando importantes decisiones con el Empresario.Este año con el tema central “Los retos ante el nuevo entorno económico”, queremos aportar capacitación e información relevante en material fiscal, financiera, de investigación de fraudes y lavado de dinero, la Cuarta revolución industrial para Contadores, así como las Perspectivas Fiscales en la Nueva Administración, pero sobre todo apegados al Código de Ética que emite el Instituto Mexicanos de Contadores Públicos.En estos momentos en el mundo se están vislumbrando cambios muy importantes los cuales impactan de manera directa a la economía personal y empresaria, así como a nivel gobierno, es por ello la importancia de estar agremiados a Colegios de Profesionistas para que exista un desarrollo profesional continuo y una certificación para que el Contador o cualquier profesionista se mantenga actualizado con todos los cambios que se avecinan, por darte un ejemplo el conocimiento de cómo impactará la Cuarta Revolución Industrial para los contadores o los profesionistas de cualquier carrera, quienes no estamos exentos de los cambios que va a generar la Inteligencia Artificial.Los esperamos en el Evento Magno: la XXVI Semana de la Contaduría “Los Retos ante el Nuevo Entorno Económico”, este 3, 4 y 5 de Octubre, tenemos los mejores temas de actualidad así como los expertos en la materia para que de verdad se lleven un contenido de calidad.