AMLO promete dar apoyos sociales a adultos y estudiantes en Guanajuato

El agua de El Zapotillo llegará a León. Y habrá una inversión histórica en programas sociales. Así lo comprometió el presidente electo de México durante su mitin en la Plaza Principal de León. “Vamos a resolver el problema de la presa de El Zapotillo para que haya agua para León (interrumpen aplausos).

No se van a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos, vamos a ser respetuosos de la altura de la cortina de la presa y vamos a tener un acuerdo con el Gobierno de Jalisco.

AMLO prometió respaldo total a los zapateros: “Vamos a apoyar a los que tienen los talleres, nunca más se va a abandonar esta industria tan importante de León que genera muchos empleos”, expresó.

Explicó que el respaldo será de tres formas: Que se trabaja ya en crear una especie de consorcio entre pequeños productores para tener una marca, comprar insumos y mejorar la comercialización. Lo otro será otorgar créditos a la palabra con intereses muy bajos. Y el tercer punto, señaló que “ya di la instrucción de que se revisa la política arancelaria para que no se afecte a la industria nacional, vamos a producir en México lo que consumimos, ya no vamos a estar comprando en el extranjero”.

Además, anunció que esta semana inicia un censo casa por casa para focalizar los apoyos sociales necesarios. Y adelantó que 112 mil 539 jóvenes de Guanajuato desde dicembre van a tener trabajo y capacitarse con con un sueldo de 3 mil 600 pesos al mes, que es una inversión de 4 mil 800 millones de pesos.

Para adultos mayores se duplicará el apoyo a $1,274 al mes, también pensionados de IMSS e ISSSTE.

También prometió que los 15 mil 545 estudiantes universitarios en Guanajuato recibirán una beca de 2 mil 400 pesos al mes y se abrirán por lo pronto en 2019 dos universidades públicas en Cuerámaro y en San Diego de la Unión. Para los 180 mil estudiantes de bachillerato la beca será de $800 al mes. Para el pequeño productor habrá dos apoyos al año, y se fijarán precios de garantía a los productos, por ejemplo por el maíz se pagará 5 mil 610 pesos la tonelada y por litro de leche 8 pesos con 20 centavos.

El programa Prospera no se cancelará y llegará el apoyo para 254 mil familias. López Obrador prometió mantener un manejo sano de las finanzas públicas.

Celebró que ya se aprobó la reforma para que nadie gane más que el Presidente de la República. Aseguró que bajarán sueldos de los de arriba y aumenatará a los que ganan menos de $20 mil al mes.

Cuando AMLO mencionó que presentó al gobernador Diego Sinhue el “Programa para el Bienestar” y los asistentes respondieron con rechifla y abucheo al panista, el Presidente electo los tranquilizó:

“Tenemos que ser respetuosos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, no somos absolutos, no estoy luchando para establecer una dictadura, lucho por una democracia, no soy un cacique. Los estados son libres y soberanos, ya no es el tiempo de campaña, ya somos Gobierno, tenemos que gobernar para todo el pueblo, nosotros somos diferentes, somos distintos”, expresó.