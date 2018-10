Paridad de género

Impugnarán decisión



"La tenemos que presentar (la impugnación) en los próximos días y la Sala Superior deberá tener la resolución antes del 9 de octubre", señaló Iñigo Rodríguez.

Laeldea ladey la conformación del próximo Ayuntamiento, al desestimar el recurso de revisión del ex candidato independienteLa noche del domingo, la Sala Regional de Monterrey determinó no proceder en la impugnaciones realizadas por Mendoza Márquez y confirmar la resolución hecha por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato el 13 de septiembre pasado.El ex candidato, señalaba presuntas irregularidades en la entrega de los paquetes electorales en al menos 104 casillas ya que no habían sido entregados al Consejo Municipal en los plazos establecidos por la ley.Sin embargo, la Sala Regional Monterrey del TEPJF determinó que el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato si contestó el ofrecimiento de pruebas y el agravio por el cual se alega la autoridad responsable estaba obligada a tomar en cuenta las pruebas referidas fue ineficaz.De igual forma, la Sala Regional confirmó que el próximocon lapor lo que rendirán protesta el próximoÍñigo Rodríguez Talancón, abogado de, ex candidato a la alcaldía de Celaya, dijo que ahora recurrirán al Tribunal Federal Electoral paracon elPara anular la elección no fue suficiente que se perdieron más de la mitad de los paquetes electorales de los comicios del pasado mes de julio en Celaya.Tampoco pesó que hubiera aparentes irregularidades en la entrega de los paquetes electorales en al menos 104 casillas, argumentos utilizados por Mendoza Márquez para pedir la anulación de la elección.