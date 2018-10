Emitirá Derechos humanos de Hidalgo Recomendación General por linchamientos

“...hechos vinculados con el malestar social y que acabó con la lesión de algunas personas o con el homicidio, lo que se ha manejado como linchamientos”.



LOS CASOS

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitirá una recomendación general por los intentos y casos de linchamiento ocurridos en Huasca, Tula y Metepec, informó el titular de la dependencia, Habib Nicolás; quien añadió que ya se iniciaron tres 'quejas de oficio' por dichos incidentes. Tales casos, agregó, vulneran el Estado de Derecho, el actuar de las Instituciones y daña a todos como sociedad, por lo que la finalidad de la recomendación general es evitar que vuelva a ocurrir. En conferencia de prensa, ofrecida en la sala de expresidentes de la CDHEH, Habib Nicólas condenó los hechos y llamó a los Alcaldes de 84 municipios y sus corporaciones de Seguridad para que respondan a las peticiones de los ciudadanos, además de evitar la difusión de "noticas falsas". Respecto a los casos ocurridos entre mayo y septiembre de 2018 en Hidalgo, Habib Nicolás enunció que "ya se iniciaron las quejas de oficio y les vamos a dar el cauce conforme a la ley". Las tres quejas, puntualizó, son por: Sin embargo, Habib Nicólas indicó que hasta el momento no se puede determinar si dichas quejas "van a culminar con una recomendación"; no obstante, señaló que la CDHEH sí emitirá una general. Cabe recordar que en mayo de 2017 ocurrió el primer intento de linchamiento en, luego que pobladores de la localidad querían quemar a presuntos delincuentes. En tanto, dos personas murieron el 30 de agosto del actual año en Tula, debido a que pobladores de Santa Ana Ahuehuepan los quemaron, al señalar que pretendían robar infantes. Situación que se replicó el pasado 27 de septiembre de este año, cuando un hombre perdió la vida en el municipio de Metepec, Hidalgo, tras ser acusado de fotografiar niños. Aunque durante su pronunciamiento, el titular de la CDHEH, Habib Nicolás, no mencionó el caso de Chilcuautla, cabe recordar que el pasado 23 de agosto, dos individuos acusados de robar un vehículo estuvieron en riesgo de ser linchados.