“Es una investigación que ellos traen, y pues estaremos atentos, esperando a que se den resultados, no creo que los policías hagan tomas clandestinas, para eso se requiere de una especialización, no descarto, simplemente espero a que se dé el resultado de la investigación”, comentó.



“Es delicado, porque imputarle una responsabilidad a alguien antes de que se le finque en la realidad (...) si se requiere establecer sanciones las haremos”, aseguró.

Corporación es confiable



“Hay gente que no está de acuerdo con sus detenciones, ninguna se ha fincado, no tengo ningún tipo de recomendación por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, las que nos ha tocado atender (recomendaciones) las hemos atendido oportunamente”, indicó.



“No afecta a la corporación, él que tenga responsabilidad que asuma las consecuencias, la corporación es otra cosa, es una institución, no todos los policías son como usted está diciendo, que asuma la responsabilidad quien la tenga”, finalizó.



El Gobierno de Irapuato esperará los resultados de la investigación que realiza ela policías municipales por presunto nexos con elAsí lo señaló elluego de que estas dos instituciones señalaran que son 37 policías locales los que se investigan, 27 de ellos en Irapuato, Salamanca y León, señalándolos incluso por realizar tareas de halcones y perforación de tomas clandestinas.agregó que si se les llegaran a comprobar estos señalamientos, deberán ser imputados, aunque no tiene más detalles de la investigación que se realiza, coadyuvando en lo que se le requiera al Municipio.El alcalde interino aseguró que la corporación policíaca en Irapuato es confiable, aunque indicó que si hay investigaciones, generalmente denuncias ciudadanas, señalando que la mayoría 'no son reales'.Alcántara Torres señaló que estas investigaciones no afectan a la corporación, aunque se está involucrando a policías irapuatenses en el robo de hidrocarburos, de acuerdo a la investigación de las instituciones federales.