Mal presentimiento



“Él se fue solo, iba siguiendo el sueño americano, quería darle una vida mejor a su mamá”, relató su tía Magdalena Salgado.

Se reuniría con un primo… pero nunca llegó



“Durante 15 días no supe nada de él, así que llamé a migración y allí me informaron que el 26 de julio mi hijo había fallecido”, platicó Verónica Salgado, su mamá, quien ha continuado con su vida, pero bajo una sombra de tristeza.

Repatriación fallida

Ayuda fallida en la SRE

Sin respuestas



“Ahora sí nada más se están echando la bolita entre la funeraria y la SRE a ver quién resuelve el problema”, declaró Verónica Salgado.

Llega cuerpo a otra familia



“Sólo juegan con el dolor de una mamá, ella sólo quiere dar sepultura a su muerto y no la dejan”, expresó.

